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索尼將強化PS5獨佔策略　高層：多人服務型遊戲持續登陸PC

記者楊智仁／綜合報導

近期有傳聞指出，索尼互動娛樂（SIE）計畫重新強化 PlayStation 主機獨佔策略，讓更多第一方作品優先留在 PS5 平台。對此，SIE 執行長 西野秀明近日首度回應相關討論，強調多人連線與服務型遊戲將持續採取多平台策略，但對於單機作品的未來方向則未明確表態。

▼索尼將強化PS5獨佔策略。（圖／翻攝自Sony）▲▼索尼。（圖／翻攝自Sony）

根據先前外媒記者爆料，Hermen Hulst 曾向員工表示，未來將有更多 PlayStation 第一方作品維持 PS5 獨佔，不過索尼官方過去並未公開證實相關政策調整，近日接受日本媒體《Famitsu》專訪時，西野秀明被問及主機獨佔政策是否出現變化，他表示，目前的基本方針是透過第一方單機遊戲持續提升 PlayStation 平台所能提供的遊戲體驗價值；另一方面，考量到多人服務型遊戲仰賴線上社群與玩家規模，因此仍將以 PS5 與 PC 雙平台發行作為基礎。

事實上，這樣的說法與索尼近年對服務型遊戲的態度一致，尤其在《星鳴特攻》失利，以及《Marathon》面臨挑戰的情況下，若限制玩家數量恐將進一步影響遊戲營運表現，然而，對於玩家最關心的單機作品是否會持續推出 PC 版，西野並未給出明確答案。

外界認為，西野所提到的「提升 PlayStation 體驗價值」，可能意味著索尼希望透過具吸引力的獨佔作品來強化主機競爭力，尤其是在面對 Xbox 與 Nintendo Switch 2 等平台競爭時，未來如《戰神：勞菲》等劇情導向大作，或許將成為推動玩家升級至下一代 PlayStation 主機的重要武器。不過他也特別提到「第一方自行開發作品」，意味著部分由外部工作室製作、索尼發行的作品，未來仍有機會登陸其他平台。例如《死亡擱淺2：冥灘之上》等作品，後續推出 Steam 版本的可能性依然存在。

另一方面，外媒記者也再次強調，根據他向多名消息人士確認的內容，Hermen Hulst 已向內部說明，未來 PlayStation 的劇情導向第一方單機遊戲將以 PlayStation 平台為核心。他表示，索尼認為過去 PC 版發行策略不夠一致，獲利表現也未達預期，因此希望將旗下重要 IP 與 PlayStation 品牌更緊密綁定。

關鍵字：索尼

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