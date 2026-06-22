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《獵人》漫畫最新話將刊載！睽違一年半更新、單行本39集7月發售

記者楊智仁／綜合報導

集英社於 6 月 22 日宣布，人氣漫畫《獵人 HUNTER×HUNTER》最新話將於 6 月 29 日發售的《週刊少年Jump》第 31 號刊登。這也是自 2024 年 12 月 9 日刊載第 410 話以來，時隔約一年半再度推出新內容，引發粉絲高度關注。

▼《獵人》漫畫最新話將刊載。（圖／翻攝自冨樫義博 推特）▲▼獵人。（圖／翻攝自冨樫義博推特）

根據《週刊少年Jump》最新一期的預告頁面，本次將以紀念最新話刊載與單行本發售為名推出彩頁，並以「惡意翻騰的王位繼承戰」作為宣傳主題。官方預告指出，故事將持續聚焦日益白熱化的王位繼承戰，同時揭曉酷拉皮卡等人的後續動向，此外，睽違兩年推出的最新單行本第 39 集也預定於 7 月 3 日正式發售。

值得注意的是，官方此次並未使用「連載再開」一詞，而是以「最新話刊載」進行說明，原因在於《獵人》早已結束傳統週刊連載模式。2022 年 12 月，Jump 編輯部曾表示，考量原作者冨樫義博的健康狀況，未來作品將改採非週刊形式發表，因此目前雜誌卷末也不再標示「休載」。

事實上，冨樫義博長年受到嚴重腰傷困擾。他在 2022 年舉辦個人展覽時曾坦言，自己一度有長達兩年無法正常坐在椅子上作畫，甚至連如廁後擦拭身體都做不到只能每次洗澡處理。他當時表示，許多日常動作所需時間都比一般人多出三到五倍，但透過放棄過往創作方式並調整作業流程，才得以重新恢復執筆。

關鍵字：獵人

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