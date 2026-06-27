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《GTA 6》風川普喊「讓美國再度偉大」　白宮強蹭遊戲熱度惹爭議

記者黃冠瑋／綜合報導

美國白宮與總統川普近日再度因宣傳手法引發爭議，白宮官方社群於19日發布一張視覺風格強烈、明顯挪用《GTA6》封面設計的宣傳圖。不過原本該由遊戲主角佔據的視覺重心，卻被硬生生換成了現任美國總統川普神情威嚴的頭像，並搭配「讓美國再次偉大」口號，這種強行「蹭熱度」的作法再度引起玩家不滿。

▼白宮強蹭《GTA6》強打政績牌引來玩家強烈反感。（圖／翻攝自X／@WhiteHouse、@RockstarGames）

▲▼白宮強蹭《GTA6》視覺風格強打政績牌引來玩家強烈反感。（圖／翻攝自X／@WhiteHouse、@RockstarGames）

從白宮所發布的照片可以清楚看到，才釋出沒多久的《GTA6》封面標題，竟被改成了川普標誌性的競選口號「讓美國再次偉大（Make America Great Again）」，並特別標註了代表第47任總統的數字。此外，白宮更在推文中語帶諷刺地表示，「不必苦等《GTA 6》發售，我們早已成功拯救了美利堅合眾國（We really saved America before GTA 6）。」這番言論顯然是精準鎖定了該作開發多年、多次延期的網路熱梗，企圖藉由玩家的共同記憶來宣揚川普政府的執行力。

然而，這種蹭熱度作法直接引起遊戲玩家不滿，質疑根本就是在「消費遊戲」，許多老玩家對此表示，「官方玩迷因玩到變災難」、「這波操作真的很難評」、「能不能不要把政治汙染到遊戲界」，此等痛批都在強調白宮團隊似乎完全不在乎玩家的真實感受，只是盲目地把知名IP當作政治宣傳的工具。

事實上這也不是美國政府第一次使用遊戲素材當宣傳工具，像是《遊戲王》、《最後一戰》、《寶可夢》、《動物森友會》等多款遊戲，都有被拿來宣揚川普政績，因此玩家才對這類行為如此反感。至於此事《GTA6》開發商Rockstar Games則向外媒表示，「不予評論」。

關鍵字：GTA6Rockstar Games

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