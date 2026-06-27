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《賽馬娘Pretty Derby》4週年大放送！120連抽、PC版上線　５大佛心福利一次看

記者蘇晟彥／台北報導

還記得 4 年前《賽馬娘Pretty Derby》登台的感動嗎？在這一千多天日子中，訓練員與各具特色的賽馬娘並肩作戰，在舞台上閃耀，轉眼間就來到 4 週年，官方宣布將從 27日開始舉辦為期約一個月的慶祝活動，受到社群高度討論的FES限定長距離王T0 級王者「黃金巨匠」（CV：日笠陽子）將震撼登場，還有即將改寫生態的全新SSR 支援卡「杏目」以及絕對不可缺少的瘋狂大放送，直接送出120連抽、8250寶石，萬眾矚目的 PC版本也將同步登場，本次《ETtoday遊戲雲》整理5大必知重點，來帶大家一起看看超狂的《賽馬娘Pretty Derby》四週年慶典大賽吧！

★★四週年一起閃耀，點這下載《賽馬娘Pretty Derby》★★

▼《賽馬娘Pretty Derby》將迎接四週年，官方祭出超狂慶典要與所有訓練員一同歡慶。

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4週年福利大放送！120連抽免費送、8250寶石拿到手軟
面對週年慶將迎來的各種卡池，所有訓練員最關心的莫過於「能不能抽到爽」，官方在4週年之際祭出史上最佛大放送，從27日活動開始，每天登入將可以獲得「10連抽」一次，累積120連抽，還有8250個寶石讓所有訓練員自行運用；而在活動期間透過登入活動、紀念任務，還可以獲得5 張強力 SSR 支援卡「[NEW TALES AWAIT]放聲歡呼」，直接滿突不講道理，不管是觀望許久，想要與各類賽馬娘一起在舞台上閃耀的新手，又或著是想要重返賽道的老玩家，現在絕對是重回《賽馬娘Pretty Derby》懷抱的最佳時機！
▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

長距離王T0 級王者！FES限定★3 [總攬]黃金巨匠霸氣降臨
 在週年慶典中，最期待的莫過於能夠撼動整個生態系的限定強卡，這次也不負眾望，有著黃金霸君威名的全新 ★3 [總攬]黃金巨匠將以FES限定賽馬娘姿態登場，除了後續無法透過超得券入手，短期內有著絕對的宰制力，被譽為後追王的[總攬]黃金巨匠更以數值怪姿態降臨，發動固有技能：「吾之霸道，無人能阻」後，6秒之內即時速度大增，成為玩家心目中的中長距離大賽中的 T0 級王者。

▼★3 [總攬]黃金巨匠是玩家中4週年必入手的賽馬娘。

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超強速度支援卡「[改變世界的眼神]杏目」、新劇本必備「[指引之光]體現傳說之人」同步登場
 杏木在這次四週年也被列為重點必抽的人權卡，只要入手，在未來幾個新劇本中就很輕鬆度過，

．SSR「[改變世界的眼神]杏目」
 週年版本中最高優先級抽取的速度支援卡，作為首張具備「4選2」雙金技能的卡片，保質期極長，可跨越 2 至 3 個劇本，現抽現賺。金技能包括先行·中距離專用的【奇異點】、中距離技能【才華橫溢】，以及泛用技能【疾風一文字】和【弧線的教授】

．SSR「[指引之光]體現傳說之人」
 新劇本不可或缺的團隊卡，在新劇本的「出行事件」中能有效回復體力與技能 Pt。激活團隊熱情後，未來幾回合將必定觸發彩圈；觸發期間進行團隊訓練更可激活被動，為對應顏色充能+1，還能一舉消除懶惰和寢不足等負面效果，大幅提升育成流暢度。

▼兩張全新SSR支援卡是週年必入手版本強卡。

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首度與日服同步！「自主訓練培育」解放雙手、輕鬆變強
對於許多老玩家來說，接下來的消息絕對是一大福音即將實裝的「自主訓練培育」功能，訓練員只需事先設定好種馬、支援卡片及賽程，系統便會開啟自動培育。最方便的是，即使訓練員離開培育畫面或關閉遊戲，培育仍會持續進行！經過一段時間即可收成培育結果。在自主培育的過程中，玩家還能隨時返回主畫面遊玩其他遊戲內容，讓新老玩家都能毫無壓力、輕鬆享受培育賽馬娘的樂趣。

PC版27日正式上線！ 4K／60FPS極致降臨、雙平台資料互通　勝利演唱會就在眼前
 最後重中之重，就是玩家敲碗許久的「PC版本」確定在27日正式上線，玩家將可以用最震撼的畫質、大螢幕暢玩，過去許多需要觀看培育數據，用小小的手機螢幕總是會不小心遺漏，但現在登上PC版本大螢幕後，就可以更清晰的辨別每個數據，操作起來更加輕鬆；再加上兩個平台資料互通，不管是在外頭用手機隨時跑一場，或著是回到家中享受4K／60FPS的超震撼演出，絕對能更沉浸在《賽馬娘Pretty Derby》帶來的所有感動。

《賽馬娘Pretty Derby》四週年慶典不僅在福利上「大方灑幣」不手軟，更帶來肝度降低、爽度大增的2大新系統，讓遊戲迎來史詩級的全面進化。無論是想在電腦大螢幕前再次被賽馬娘們的勝利演唱會感動、想靠「自主訓練培育」拯救爆肝的雙手，還是想把制霸中長距離的霸君「黃金巨匠」帶回家，準備好寶石與熱情，27號遊戲中不見不散！

★★四週年一起閃耀，點這下載《賽馬娘Pretty Derby》★★

▼PC版本正式上線將可以用更高畫質觀賞賽馬娘們精彩、震撼的表演。

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關鍵字：賽馬娘

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