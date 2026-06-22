名越工作室再爆7名核心成員出走！玩家憂馬東石主演新作發展

記者楊智仁／綜合報導

由《人中之龍》系列創作者 名越稔洋 創立的 名越工作室 近一年來頻頻傳出經營危機，如今再有多名核心開發者離職，讓外界對工作室的未來以及開發中新作《Gang of Dragon》的命運更加擔憂。

▼名越工作室再爆7名核心成員出走。（圖／翻攝自Steam）

根據日媒報導，名越工作室 先前已傳出遭母公司 網易 削減資金支持，之後官方網站更悄悄下線，Google 地圖上的辦公室資訊也被標註為「永久停業」。雖然相關消息始終未獲官方證實，但一連串跡象已讓玩家開始猜測工作室可能正面臨重大重組甚至關閉危機。

近期最受關注的消息，則是共同創辦人兼遊戲總監 佐藤大輔 將個人 X 簡介改為「前名越工作室員工」，間接證實已離開公司，名越稔洋本人日前接受日本遊戲媒體採訪時，也被標示為「獨立遊戲創作者」，進一步引發外界對其去留揣測。此外，日媒調查員工 LinkedIn 資料後發現，截至 2026 年 5 月 31 日至少還有 7 名開發者已離開，包括設計部門主管在離職時表示，過去四年半能與眾多優秀人才共事，是一段相當充實的經歷，其他離職成員則陸續轉往不同公司發展。

截至目前為止，網易與名越工作室均未針對工作室現況或《Gang of Dragon》開發進度發表正式聲明，這款由韓國知名演員馬東石主演、主打成人向劇情的新作，原本被視為名越稔洋離開 SEGA 後的首部代表作，如今卻因團隊大量流失而前景未明。不