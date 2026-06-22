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女兒忘帶呆呆獸回家！爺爺每天拍照報平安　暖心故事網融化

記者楊智仁／綜合報導

一名日本網友近日在 X 分享一段溫馨趣事，由於女兒把最喜歡的呆呆獸玩偶忘在爺爺家，直到下個周末前都無法見面，因此特別拜託爺爺每天拍照傳給她，沒想到原本只是單純報平安的照片，卻因為爺爺越拍越投入、越拍越有創意，在網路上引發熱烈討論。

▼女兒忘帶呆呆獸回家！爺爺拍照報平安。（圖／翻攝自@minthkj推特）▲▼呆呆獸。（圖／翻攝自推特）

原 PO 表示，這隻呆呆獸玩偶其實原本是自己的收藏，女兒出生後，經常把它放在孩子身旁作為成長尺寸比較的參考物，久而久之女兒便深深喜歡上它，兩者甚至成了形影不離的「摯友」。收到幫呆呆獸拍照的要求後，最初，爺爺只是隨手把玩偶放在床上拍張照片傳給孫女，然而隨著時間過去，照片內容開始變得越來越生活化，呆呆獸不僅出現在曬毛巾的架子上，還躺在剛燙好的藍色格紋襯衫上享受溫暖，甚至被塞進陽台晾曬中的牛仔褲褲管裡探險，有時坐在車窗旁看風景，有時則被餐桌上的美食團團包圍，彷彿正在享受度假生活。

這系列照片也讓許多網友腦補出完整劇情，有網友笑稱，這像是在描述「完全沒發現自己被遺忘的呆呆獸故事」，還有人認為，從洗衣到晾曬的過程，看得出爺爺想在孫女來接它之前，把最愛的玩偶照顧得乾乾淨淨。溫馨互動讓大量網友留言表示感動，「爺爺居然意外踏入玩偶攝影圈，太可愛了」、「感覺就像呆呆獸陪伴爺爺生活的日常紀錄」、「這根本是一部呆呆獸的療癒短篇故事」。

關鍵字：呆呆獸

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