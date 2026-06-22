女兒忘帶呆呆獸回家！爺爺每天拍照報平安　暖心故事網融化

記者楊智仁／綜合報導
一名日本網友近日在 X 分享一段溫馨趣事，由於女兒把最喜歡的呆呆獸玩偶忘在爺爺家，直到下個周末前都無法見面，因此特別拜託爺爺每天拍照傳給她，沒想到原本只是單純報平安的照片，卻因為爺爺越拍越投入、越拍越有創意，在網路上引發熱烈討論。
▼女兒忘帶呆呆獸回家！爺爺拍照報平安。（圖／翻攝自@minthkj推特）
原 PO 表示，這隻呆呆獸玩偶其實原本是自己的收藏，女兒出生後，經常把它放在孩子身旁作為成長尺寸比較的參考物，久而久之女兒便深深喜歡上它，兩者甚至成了形影不離的「摯友」。收到幫呆呆獸拍照的要求後，最初，爺爺只是隨手把玩偶放在床上拍張照片傳給孫女，然而隨著時間過去，照片內容開始變得越來越生活化，呆呆獸不僅出現在曬毛巾的架子上，還躺在剛燙好的藍色格紋襯衫上享受溫暖，甚至被塞進陽台晾曬中的牛仔褲褲管裡探險，有時坐在車窗旁看風景，有時則被餐桌上的美食團團包圍，彷彿正在享受度假生活。
這系列照片也讓許多網友腦補出完整劇情，有網友笑稱，這像是在描述「完全沒發現自己被遺忘的呆呆獸故事」，還有人認為，從洗衣到晾曬的過程，看得出爺爺想在孫女來接它之前，把最愛的玩偶照顧得乾乾淨淨。溫馨互動讓大量網友留言表示感動，「爺爺居然意外踏入玩偶攝影圈，太可愛了」、「感覺就像呆呆獸陪伴爺爺生活的日常紀錄」、「這根本是一部呆呆獸的療癒短篇故事」。
娘氏が実家に忘れてきてしまったお気に入りのヤドン— ミント (@minthkj) June 18, 2026
次の日曜まで会えないから毎日写真を送って欲しいというお願いを聞いてくれたじいじ。ぬい撮りセンスがちょっとずつ上がってる????´- pic.twitter.com/k28kcemxqq
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