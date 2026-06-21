ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Ubisoft共同創辦人飛機失事身亡...1980年代起家推出多項知名IP

記者楊智仁／綜合報導

法國遊戲大廠 Ubisoft 近日證實，公司共同創辦人之一的 Claude Guillemot 因私人飛機墜毀事故不幸身亡，享壽 69 歲。公司透過聲明向法國媒體表示，對此噩耗深感悲痛，並向其家屬致上最深切的哀悼與慰問。

▼Ubisoft 共同創辦人因墜機事故逝世。（圖／翻攝自推特）▲▼Ubisoft 共同創辦人因墜機事故逝世。（圖／翻攝自推特）

根據法國媒體報導， Claude Guillemot 當時駕駛一架雙引擎的 Cessna 421 飛機，於法國西部濱海度假勝地 La Baule 附近墜毀，報導指出，他當時與一名飛行教練同行，兩人原計畫從 Rennes 飛往 La Baule，但事故原因目前仍在調查中。

Claude Guillemot 與兄弟們於 1980 年代中期共同創立 Ubisoft，公司最初從農業設備銷售起家，之後轉型投入電腦與電子遊戲市場，逐步發展成全球最具影響力的遊戲發行商之一。多年來 Ubisoft 陸續推出多個知名 IP，包括《刺客教條系列》、《極地戰嚎》、《看門狗》等系列作品，在全球累積許多玩家支持。

據悉 Claude Guillemot 已於去年逐步淡出公司日常營運，並將執行長職務交棒給兒子 Valentin Guillemot。不過即便卸下第一線管理工作，他仍持續擔任董事長，參與公司重大決策與未來發展方向規劃。隨著這位遊戲產業重要人物驟然離世，也為 Ubisoft 及法國遊戲產業投下一枚震撼彈，許多業界人士紛紛表達哀悼之意，感念他數十年來對全球電子遊戲市場發展所做出的貢獻。

關鍵字：Ubisoft

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【救命一刻】海龜被魚線勒到快沒命　虛弱游向人類求救

推薦閱讀

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑　打造虛實整合娛樂嘉年華

《艾莉同學》複製原畫、話題強作集結！角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅！本人親回「不反對」網超嗨

《寶可夢卡牌》英文初代全套賣破千萬創紀錄　102張全獲最高評級

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊...4.6萬會員遭強制退會

《寶可夢GO》現身中山！超夢培養艙、妙蛙家族萌翻造景搶先看

Xbox遭爆第二波大裁3200人　CEO承認XGP失敗：資源分散太厲害

極好評遊戲狂被退款...玩家太強速通關　開發者崩潰：5萬人申請

任天堂 Switch 明年歐洲退場！一代經典主機將走入歷史

微軟AI轉型再裁近5千人！Xbox大砍1,600職位面臨史上最大重組

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃 無限城》7月登串流平台

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

Sony 仍有實體版遊戲，但沒光碟

《霍格華茲的傳承》山怪鼻涕位置

【ZOD的那些事】從被噴爛到PCS最強賽評

不想吃藥改玩遊戲！日研發過動治療App

任天堂 Switch 明年歐洲退場

庫特wafter募資三千萬打造劇場版

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

專訪／實況主小許分享YTer經營

最新新聞

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑

角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

《寶可夢卡牌》初代全套賣破千萬創紀錄

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊

《寶可夢GO》現身中山！超夢巨型看板

Xbox遭爆第二波大裁3200人

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

任天堂 Switch 明年歐洲退場

微軟AI轉型再裁近5千人

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366