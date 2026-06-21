Ubisoft共同創辦人飛機失事身亡...1980年代起家推出多項知名IP

記者楊智仁／綜合報導

法國遊戲大廠 Ubisoft 近日證實，公司共同創辦人之一的 Claude Guillemot 因私人飛機墜毀事故不幸身亡，享壽 69 歲。公司透過聲明向法國媒體表示，對此噩耗深感悲痛，並向其家屬致上最深切的哀悼與慰問。

▼Ubisoft 共同創辦人因墜機事故逝世。（圖／翻攝自推特）

根據法國媒體報導， Claude Guillemot 當時駕駛一架雙引擎的 Cessna 421 飛機，於法國西部濱海度假勝地 La Baule 附近墜毀，報導指出，他當時與一名飛行教練同行，兩人原計畫從 Rennes 飛往 La Baule，但事故原因目前仍在調查中。

Claude Guillemot 與兄弟們於 1980 年代中期共同創立 Ubisoft，公司最初從農業設備銷售起家，之後轉型投入電腦與電子遊戲市場，逐步發展成全球最具影響力的遊戲發行商之一。多年來 Ubisoft 陸續推出多個知名 IP，包括《刺客教條系列》、《極地戰嚎》、《看門狗》等系列作品，在全球累積許多玩家支持。

據悉 Claude Guillemot 已於去年逐步淡出公司日常營運，並將執行長職務交棒給兒子 Valentin Guillemot。不過即便卸下第一線管理工作，他仍持續擔任董事長，參與公司重大決策與未來發展方向規劃。隨著這位遊戲產業重要人物驟然離世，也為 Ubisoft 及法國遊戲產業投下一枚震撼彈，許多業界人士紛紛表達哀悼之意，感念他數十年來對全球電子遊戲市場發展所做出的貢獻。