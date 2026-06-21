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UE5.8全新技術優化！Switch 2實現60fps效能　多款遊戲有望受惠

記者楊智仁／綜合報導

Epic Games 於 6 月 18 日正式推出最新版本的 Unreal Engine 5.8（UE5.8），除了帶來多項新功能與優化外，也針對任天堂新主機 Nintendo Switch 2 帶來重要效能提升，Epic 表示，新加入的「Lumen Lite」技術可大幅降低光照運算負擔，讓原本難以在 Switch 2 上流暢運行的遊戲，有機會達到每秒 60 幀（FPS）的表現。

▼UE5.8新技術優化！Switch 2實現60fps效能 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Lumen 是 Unreal Engine 5 預設採用的全域光照（Global Illumination）與反射系統，能即時模擬光線反彈效果，讓遊戲畫面呈現更自然真實的光影變化。過去開發者若想達到類似效果，往往需要事先烘焙照資料，而 Lumen 則能透過即時計算省去這些流程，不過這項技術對硬體效能要求相當高，也成為部分平台移植時的挑戰。

為了解決這項問題，Epic 在 UE5.8 中新增「Lumen Lite」版本，根據 Epic 說法，新系統執行速度約為原版 Lumen 的兩倍，在保留大部分畫面效果的同時大幅降低 GPU 負擔。Unreal Engine 工程副總裁 Simon Tourangeau 在 State of Unreal 活動中表示，Lumen Lite 的設計目標是在較低硬體成本下維持視覺衝擊力，讓過去無法負擔 Lumen 的平台也能使用這項技術，其中就包括 Nintendo Switch 2。

目前已有部分 UE5 遊戲登陸 Nintendo Switch 2，例如 Epic 自家的《Fortnite》。而包括《最後一戰：戰役進化 Halo: Campaign Evolved》、《天外世界2 The Outer Worlds 2》以及《黑神話：悟空》等作品，也都採用 Unreal Engine 5 開發，隨著 UE5.8 的推出，玩家未來有望看到更多高規格 UE5 遊戲移植至 Switch 2 平台。

關鍵字：UE5.8

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