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《進擊的巨人》新遊戲開場動畫MAPPA操刀　7月首曝實機畫面

記者楊智仁／綜合報導

動畫完結近三年、系列遊戲睽違八年後 Koei Tecmo 光榮特庫摩於 6 月 19 日公開動作遊戲《進擊的巨人3》最新消息，宣布本作開場動畫將由動畫工作室 MAPPA 負責製作。遊戲預計登陸 PlayStation 5、Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S 與 Steam 平台。

▼《進擊的巨人》新遊戲睽違八年登場。（圖／翻攝自光榮特庫摩FB） ▲▼《進擊的巨人》新遊戲睽違八年登場。（圖／翻攝自光榮特庫摩FB）

官方表示，本次開場動畫將由曾製作《進擊的巨人 The Final Season》的 MAPPA 操刀，並非沿用既有動畫畫面，而是專為遊戲打造的全新動畫內容。由於《進擊的巨人 3》將完整呈現原作從開端到完結的故事劇情，因此官方認為由 MAPPA 製作開場動畫，將更能展現作品的史詩感與完整性。相關畫面與更多細節則預計日後公開。

此外，官方也宣布將於 7 月 2 日晚間 7 點舉辦特別網路節目，公開《進擊的巨人 3》最新開發進度與遊戲資訊，節目將邀請飾演米卡莎的 石川由依 與飾演希斯特莉亞的 三上枝織 擔任來賓，共同介紹本作內容。同時，《進擊的巨人 3》開發製作人 鈴木英生 也將參與節目解說，除了分享更多遊戲細節外，官方更預告將首度公開實機遊玩畫面，讓玩家搶先一窺本作的實際戰鬥與系統內容。

關鍵字：進擊的巨人

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