《咒術迴戰》第四季新預告公開！「死滅迴游」監督換人激戰升溫

記者楊智仁／綜合報導

電視動畫《咒術迴戰》近日公開第 4 季「死滅迴游 後篇」最新前導宣傳影片與多張劇照，同時宣布製作團隊異動消息。曾擔任第 3 季「死滅迴游 前篇」副導演與演出的佐藤威，將接替前任監督御所園翔太，正式擔任第 4 季監督一職。

從最新公開的預告片可以看到，故事將在愈發混亂的局勢下展開更加激烈的戰鬥。包括秤金次與鹿紫雲一的術式對決、禪院真希的強勢作戰、脹相與九十九由基迎戰羂索，以及虎杖悠仁、伏黑惠等角色的生死激戰，都以高張力的動畫演出呈現，預告著劇情即將進入白熱化階段。

《咒術迴戰》動畫系列歷任監督曾多次更替，第 1 季由 朴性厚 執導，第 2 季與第 3 季則由 御所園翔太 接手。本次第 4 季再度換帥，由曾參與《咒術迴戰》前篇製作、並執導劇場版《劇場版 佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園》的佐藤威負責統籌全作。

對於接下監督職務，佐藤威表示，《咒術迴戰》是一部擁有極高熱度且深受粉絲喜愛的作品，能夠接下這份重責大任，讓他每天都深刻感受到壓力與使命感。他也提到，從一路陪伴作品成長的製作團隊與聲優陣容身上獲得許多力量，希望能繼承系列至今所建立的表現手法與可能性，將作品魅力以最佳形式呈現在動畫之中。