《火影忍者》進軍卡牌戰場！全球推出時間公開、首波限定卡亮相

記者楊智仁／綜合報導

萬代宣布，將於 2027 年在全球同步推出全新集換式卡牌遊戲《NARUTO 火影忍者 卡牌遊戲》（NARUTO Card Game），官方同步開設遊戲網站，並公開《火影忍者》原作者 岸本齊史 親自繪製的紀念插圖與寄語，為這項新企劃揭開序幕。

▼NARUTO 火影忍者 卡牌遊戲。（圖／翻攝自官網）

《火影忍者》自 1999 年起於《週刊少年 Jump》連載，至今累積發行量突破 2.5 億冊，動畫作品更在全球超過 145 個國家與地區播映，是日本最具代表性的漫畫 IP 之一，岸本齊史也表示，希望《NARUTO 卡牌遊戲》能讓《火影忍者》的世界進一步擴展，並透過卡牌傳遞到更多玩家手中與心中。官方表示《NARUTO 卡牌遊戲》的詳細規則與商品資訊預計將於日本時間 7 月 29 日晚間正式公開，隨後在美國印第安納會議中心舉辦的桌遊盛會 Gen Con 2026 中，將舉辦全球首次試玩活動，讓玩家搶先體驗遊戲內容。

參與試玩活動的玩家除了可獲得限定宣傳卡《CP-001 查克拉卡 Gen Con 2026 Ver.》外，還將獲贈背包、Logo 貼紙，以及未來官方遊戲桌墊的購買兌換資格等紀念贈品。顯示萬代對於本作海外市場推廣相當重視。值得注意的是，萬代近年推出的《ONE PIECE 航海王卡牌遊戲》已成為全球最成功的集換式卡牌遊戲之一，甚至連續多年被日本玩具協會點名為帶動卡牌市場成長的重要作品，如今《火影忍者》也正式加入 TCG 戰場，能否複製《航海王卡牌遊戲》的成功，進一步帶動全球卡牌市場熱潮，備受玩家關注。