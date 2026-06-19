30ML亞洲巡迴台北成首站！限時3天挑戰「快速組裝、自由改造」

記者蘇晟彥／綜合報導

BANDAI SPIRITS 旗下原創組裝模型品牌「30 MINUTES LABEL」（簡稱 30ML）正式宣布啟動「30 MINUTES LABEL Fes. Asia Tour」亞洲巡迴計畫，而台北更將成為巡迴首站，於 6 月 19 日至 21 日端午連假期間在台北地下街盛大登場。

萬代旗下人氣組裝模型品牌 30 MINUTES LABEL 亞洲巡迴首站將於 6 月 19 日至 21 日在台北地下街登場

本次活動將展出多款 30 MINUTES LABEL 最新模型，並同步販售日本官方商店「30 MINUTES LABEL ZONE」限定商品及人氣模型，讓粉絲一次收藏喜愛的作品。其中最受矚目的焦點是搶先全球首度販售的限定商品「30MF 槍兵龍人」，讓台灣玩家成為全球第一批入手的幸運粉絲！除了豐富展品，活動期間也將舉辦製作人座談會，邀請日本開發團隊親自分享系列商品從企劃發想到商品誕生的幕後故事，並與玩家近距離交流互動，帶領大家深入探索 30 MINUTES LABEL 獨特的創作魅力和世界觀，邀請模型愛好者一同感受 30ML 的創作魅力。

30 MINUTES LABEL 以「忘卻時間、盡情享受的 30 分鐘」為主題 日本官方限定品首度登台

30 MINUTES LABEL（30ML）最大特色在於兼具「快速組裝」與「自由改造」兩大特色，玩家可在短時間內完成模型組裝，並透過不同選配式零件打造出專屬的獨特作品，盡情享受創作樂趣。目前 30ML 旗下共有四大系列，包括以量產機器人為主題的「30 MINUTES MISSIONS（30MM）組裝模型輕作戰」、以少女角色為核心的「30 MINUTES SISTERS（30MS）組裝少女輕作戰」、充滿濃厚奇幻風格的「30 MINUTES FANTASY（30MF）組裝奇幻輕作戰」，以及聚焦人氣 IP 角色的「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）組裝角色輕作戰」，滿足不同玩家的收藏與創作喜好。

30 MINUTES LABEL Fes. Asia Tour 台北站將帶來豐富限定商品與玩家見面，其中最受矚目的莫過於亞洲巡迴搶先全球販售的限定商品「30MF 槍兵龍人」，讓台灣粉絲成為全球第一批收藏者。現場更將同步販售日本 30 MINUTES LABEL 官方直營商店「30 MINUTES LABEL ZONE」限定商品，包括 30MM 系列的 1/144 艾絲比 & 司比納帝歐［特殊作戰套組］、30MS 系列的尤菲雅與莉薛塔，以及 30MF 系列的朱紅騎士與蔚藍神聖騎士等人氣商品，讓模型迷一次將夢幻逸品帶回家。

本次活動更將展出由 30MM、30MS 與 30MF 三大系列聯合舉辦的線上組裝模型創意大賽「30ML CONTEST TAIWAN Vol.1」得獎作品，公開亮相玩家們的改造巧思與精湛製作技巧。現場將頒發紀念盾牌給獲獎參賽者，與所有模型愛好者一同分享創作成果與榮耀時刻。

6 月 19 日活動首日將由 30ML 統籌製作人諸岡先生為活動揭開序幕，熱愛動漫的啦啦隊女孩沈珈妤 KAii 也將驚喜現身，與粉絲一同體驗 30ML 模型組裝的樂趣。30MF 製作人西澤先生也將於活動首日舉辦座談會，完整分享 30MF 系列從企劃發想到設定設計階段的開發歷程。6 月 20 日活動第二天，30MM 製作人中林先生將帶來趣味十足的「快組對決挑戰賽」，邀請現場模型組裝高手一較高下，挑戰以最快速度完成 30MM 機體組裝。模型界人氣 YouTuber Mr. JOE 喬老師與艾芮卡更將同台參戰，與玩家一起挑戰極限手速。最快完成組裝者還有機會獲得驚喜好禮，讓模型迷親身感受組裝過程的熱血魅力。

從 0 開始教學 專業老師手把手帶領模型新手體驗組裝樂趣

組裝模型體驗教室正式開課！30 MINUTES LABEL Fes. Asia Tour 台北站特別規劃「30MF 組裝模型基礎課程」，由專業模型老師親自帶領，從零開始一步步教學，介紹模型組裝技巧與 30MF 系列的產品特色，讓初學者也能輕鬆上手，感受親手完成模型的成就感與樂趣。

課程中將深入介紹 30MF 系列獨特的「裝甲換裝系統」與豐富的角色擴充玩法，帶領學員認識幻想世界題材模型的魅力，感受自由變化與延伸創作的趣味性。參與體驗課程的學員就能將自己完成的成品「30MF 組裝奇幻輕作戰 新兵士兵 裝甲換裝 Ver.」直接帶回家。無論是模型新手或是對 30MF 系列感興趣的玩家，都歡迎一起報名組裝模型體驗教室。本次體驗課程採現場免費報名制，座位數量有限，額滿為止。

逛展必收福利！多款超人氣會場限定贈品、滿額贈好康等你帶回家

模型迷注意！活動期間前一萬名入場的民眾，即可獲得限定 30ML 外盒樣式小貼紙、30MS 角色圓扇，以及活動紀念冊乙本。紀念冊內收錄 30 MINUTES LABEL 各系列介紹與活動資訊，讓玩家在逛展之餘，也能一次掌握角色世界觀與創作魅力。此外，活動期間於會場進行消費，還可依單筆金額獲得對應好禮，多重好禮讓玩家在收藏模型的同時，也能把滿滿活動紀念一次帶回家。

． 凡現場消費任意金額：贈送限定購物袋乙個。

． 單筆消費滿新台幣 1,000 元：加贈「30ML Fes 主視覺資料夾」乙個。

． 單筆消費滿新台幣 2,000 元：再加贈「30ML Fes 限定鋼杯」乙個。

多重好禮等你來蒐集，活動期間凡至台北地下街拍攝 30 MINUTES LABEL Fes. Asia Tour 任一展區，並於 Facebook 或 Instagram 分享照片、標註活動 Hashtag #30MLFESTAIPEI，只要至銷售區出示完成畫面，即可免費獲得活動限定「30MF 組裝奇幻輕作戰 槍兵龍人」票卡夾 1 份。邀請模型迷把握連假期間來到台北地下街，一起體驗 30 MINUTES LABEL 的創作與組裝樂趣！

【30ML Fes. Asia Tour Taipei 活動資訊】

． 活動地點：台北地下街 12 號廣場（活動會場）、5 號廣場（銷售區）

． 活動時間：6 月 19 日（五）至 6 月 21 日（日）11:00 至 19:00（最後入場時間 18:40）

． 門票：免費入場

． 30MF 組裝模型教室：免費報名（採現場報名制，座位有限，額滿為止）