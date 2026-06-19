系列最高分！《Re:0》最新話超強文戲封神　粉絲看哭：10年回憶

記者楊智仁／綜合報導

《Re：從零開始的異世界生活》第四季可說是本季最受矚目動畫，緊湊的劇情、艱難的挑戰、突如其來的反轉，「賢者之塔」篇讓動漫迷們大飽眼福，最新第 11 話於日前放送，《Re:0》招牌文戲讓粉絲們想起 10 年前回憶，關於菜月昴與愛蜜莉雅超強情訊渲染在 IMDb 首播獲得 10/10 的滿分紀錄 ( 目前為 9.9 分 )。

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▼《Re:0》最新話超強文戲封神。（圖／翻攝自木棉花）

《Re：從零開始的異世界生活》第四季從放送開始 IMDb 就有多集超過 9 分，而說到本季最大焦點，當然是關於主角「菜月昴」記憶重新讀檔，當昴陷入絕望、不斷否定自己幾乎崩潰之時，愛蜜莉雅溫柔的聲音成為救贖，10 年前話語再現「我的名字是愛蜜莉雅，全名就是愛蜜莉雅，請告訴我...你的名字。」紫色瞳孔透露出堅定以及相信，伴隨懷念的片尾曲，兩人這些年的冒險相處羈絆凝聚成「菜月昴」自信的眼神，《Re：從零開始的異世界生活》將再次上演。

《Re:0》招牌超強文戲，讓第四季 11 話在 IMDb 上首播便以 1.2 萬張選票奪下 10/10 滿分紀錄，達成有史以來最高電視影集單集、首部達成此成就的異世界輕小說改編動畫，不少粉絲也大喊，「《Re:0》超頂，又看到哭了」、「ED 插入時間太神了」、「愛蜜莉雅真的太婆了」、「想起第一季的雷姆神回！」經歷了感人的章節後，接下來第四季 12 - 19 話的「奪還篇」預計在 8 月 12 日放送。