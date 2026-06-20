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獨家專訪／伊藤潤二「害怕噴汁」　坦承超享受瞬間：把痘痘拔出來

記者蘇晟彥／專訪

如果你喜歡看恐怖漫畫，那你一定會記得有位美麗而神祕，讓男人陷入無限瘋狂的富江；又或著是以漩渦為變異核心，講述極致病態扭曲的受詛咒小鎮，在伊藤潤二老師筆下的世界，總有一股美與醜並存的衝突美感，當讀者踏進這位恐怖巨擘的怪誕世界，會恐懼於密集扭曲的病態，又沈迷於對於人體精密描繪出的美。今年大型原畫展「伊藤潤二展 誘惑」在松菸盛大開展，伊藤潤二老師獨家接受《ETtoday新聞雲》專訪，談起自己會不會在作畫的過程中害怕自己畫出來的內容，伊藤潤二老師則害羞表示，「自己完全不會害怕，像是有一些把角色臉上的痣、痘痘『拔出來』的畫面，自己畫完時則會感到有點興奮、樂在其中」。

▼伊藤潤二談起自己作畫時完全不會害怕自己的東西，對於一些特定的場景「還會感到興奮」。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼伊藤潤二專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

伊藤潤二老師出生於1963年，人生的一本恐怖漫畫受到楳圖一雄，在成為漫畫家前曾做過「齒模技工」的工作，最後在1990年決心全職投入創作，早期以多產著稱，但近年因為步入婚姻，與老婆石黑亞矢子育有兩女，逐漸將重心擺在家庭上，儘管作品數量減少，但仍不時創作出短篇、又或著是經典作品改編成影視作品，因此恐怖大師「伊藤潤二」的名字始終在粉絲心中佔上一席之地。

其實伊藤潤二老師與台灣的緣分不淺，他說自己的作品從出版開始就與東立多年合作，也多次訪台、在這裡也有自己的朋友，台灣就像心中的故鄉一樣，是一個充滿「氛圍」的所在，當他穿梭在很古老的巷弄中，會在這些地方意外找到靈感。當來到陌生地方時，老師並不會特別觀察路上的細節，反而是要看到「特別漂亮的風景」，才會在他心中留下特別印象，但對於看到陌生人來說，老師第一眼則會觀察他的眼睛，他認為「眼睛是最能反應出內心的部位」，只要稍微仔細觀察，就能從他眼睛的輪廓、眼瞼的弧度看出這是一個內心溫柔、還是想法很多的人。

▼「伊藤潤二展 誘惑」共分成五個展區，第一個展區「美／醜」將集結伊藤潤二老師旗下多不同衝突美感的恐懼原畫。（圖／時藝多媒體提供）

▲▼伊藤潤二首場海外大型原畫展《伊藤潤二展 誘惑》，6月19日起在松山園區展出。（圖／《伊藤潤二展 誘惑》主辦單位提供）

在這次「伊藤潤二展 誘惑」中，共分成5個章節，其中第一章「美／醜」也是許多人入坑伊藤潤二的原因，在老師筆下的角色，或多或少都以「美型」著稱，像是最知名的「富江」，就帶著與世界不同的絕美氣質，也正是因為如此，當她幻化成醜陋的本體時，反差的恐懼讓粉絲印象深刻。

伊藤潤二老師解釋，其實自己對於美醜沒有特別下定義，但因為自己最早期是在青少女期刊上連載，因此為了要「吸睛」，當然在角色的塑造上會希望讓讀者看到比較漂亮的外貌，但自己現在在畫美的角色時，會比較注意「黃金比例」，只要能掌握好這些作畫的比例原則，就可以將角色之美表現出來；反之，在創作醜的角色時，反倒不需要在意這些比例，可以比較隨性的按照內心的想法表現。

其中，老師也說自己不會害怕自己筆下的角色，對於這些扭曲、極端的恐懼沒有任何恐懼的念頭，反而在作畫的過程中「有些興奮」，他解釋，像是有一些把角色臉上的痣、痘痘『拔出來』的畫面，自己畫完時則會感到有點興奮、甚至樂在其中」，會感覺我終於完成一件大事了，真的太棒了！

此外，筆下畫出無數恐懼的老師，也坦承自己有2個害怕的東西，「有形的東西」絕對是蟑螂，原本以為十分大膽的伊藤潤二老師，在看到蟑螂時「只想選擇逃避」，在解決牠之前，蟑螂的身影都會盤旋在自己的腦海中，在沒有確定「離開」時，會忍不住想要看桌腳、角落，但有時候礙於一家之主的身份必須要「解決」牠，這時候老師就會選擇先大量噴灑殺蟲劑確認他已經死掉，才用筷子夾起來趕快丟掉，而問起老師為什麼不直接用拖鞋打死牠，老師則害怕的說，「我不敢，他會噴汁，我真的受不了！」

而「無形的東西」則是人際關係的處理，自己真的不擅長與人互動，當不知道對方腦中正在思考什麼的時候，自己就會感覺恐懼，老師也淡淡說的，「像是人際關係間的惡意、戰爭這件事是最可怕的」，因此希望大家都可以朝著和平共處的方向前進。

▼伊藤潤二坦承自己害怕與人互動，「當對方腦中不知道在思考什麼時，是自己感到最害怕的時刻」。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 伊藤潤二 。（圖／記者蘇晟彥攝）

回顧40年的創作生涯，伊藤潤二坦言其實自己沒有特別陷入低潮，沒有那種大家所想像完全做不出話的窘境，大概只有中間有一段時間創作非恐怖的主題，當再次回到恐怖元素時，會突然想不到「什麼叫做恐怖」，還要透過反覆複習自己以前的作品，才慢慢找回恐懼感覺。

在這之中，一路感謝有粉絲相伴，但老師則說，自己覺得最幸福的時刻是「截稿的瞬間」，因為當漫畫家非常辛苦，需要體力、需要大量睡眠，所以創作時總是要非常辛苦的撐著，因此當結束的那霎那，自己會感覺一切是值得的，自己是幸福的。

《伊藤潤二展 誘惑 》（JUNJI ITO EXHIBITION ENCHANTMENT）明起（19）至 2026 年 9 月 28 日於台北松山文創園區 4 號倉庫開展，每日 10:00～18:00 開放參觀（17:30 停止售票與入場）。

▼《伊藤潤二展 誘惑 》將從明日起展出到9月28日，展區將分成5個主題。（圖／時藝多媒體提供）

▲▼伊藤潤二首場海外大型原畫展《伊藤潤二展 誘惑》，6月19日起在松山園區展出。（圖／《伊藤潤二展 誘惑》主辦單位提供） 

關鍵字：伊藤潤二專訪

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