伊藤潤二台灣首場「大型原畫展」明日開跑　恐怖大師親揭 4 項必看亮點

▲伊藤潤二表示，這是他第六次來到台灣，覺得已經像是第二故鄉。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃肇祥／台北報導

全球知名恐怖漫畫大師伊藤潤二再度登台！首度在海外舉辦大型原畫展《伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITION ENCHANTMENT》第一站就來到台灣，將於明日（19）起在松山文創園區 4 號倉庫展開，現場有超過 300 件高品質複製原畫，並收錄了伊藤潤二的訪談片段，讓粉絲近距離感受其獨特的詭譎與恐怖風格。

《伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITION ENCHANTMENT》巡迴展覽的首站即選在台灣，現場展出作品橫跨《富江》、《漩渦》、《十字路口的美少年》等多部經典代表作，並以「美醜」、「潛伏於日常的恐懼」、「怪畫」等不同主題為進行設計，有超過 300 件高品質複製原畫，不僅能細細揣摩大師的筆觸與構圖，搭配特別錄製的訪談影片，粉絲還可以同步理解創作靈感、構思歷程，以及伊藤潤二獨特的人性觀察與恐怖哲學。

除了平面作品，《伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITION ENCHANTMENT》亮點之一是與知名模型師藤本圭紀合作打造的「富江」立體模型，將漫畫中令人印象深刻的詭譎美女轉化為栩栩如生的立體樣貌，透過平面與立體的交錯，帶領觀眾深刻地進入伊藤潤二的恐怖世界。

在今日的開幕記者會上，恐怖大師伊藤潤二親臨現場，分享了這次展場的 4 個必看焦點，粉絲千萬不要錯過：

亮點一：本次的主視覺圖《富江・Cheek Love》是伊藤潤二特別為了展覽所全新繪製的作品，以「誘惑」為主題展現富江的獨特魅力。

亮點二：與藤本圭紀合作的富江模型，伊藤潤二大讚十分精美，邀請粉絲仔細端詳。

亮點三：在展覽入口處設有根據作品《至死不渝的愛》所設計的抽籤活動，伊藤潤二笑說裡頭「大凶」機率很高，歡迎粉絲們好好體驗。

亮點四：展場後段特別設置了互動區，在一系列的鏡子上繪有原作角色，可供粉絲拍照、打卡互動，為本次台北展的獨有設計。

▲《伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITION ENCHANTMENT》現場有超過300件作品，能近距離觀賞伊藤潤二的作品。（圖／《伊藤潤二展 誘惑》主辦單位提供）

《伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITION ENCHANTMENT》明起（19）至 2026 年 9 月 28 日於台北松山文創園區 4 號倉庫開展，每日 10:00～18:00 開放參觀（17:30 停止售票與入場）。展期單人票 480 元；兩人同時入場的雙人票 900 元；現場優待票（持學生證或109年出生之兒童）與特惠票（50年前出生長者、身心障礙者之陪同者）則分別為 450 元與 240 元。