駭客勒索任天堂千萬！揚言公開員工資料　官方：核心系統安全

記者楊智仁／綜合報導

任天堂近日捲入一起資料外洩風波，根據外媒報導，自稱「勒索服務」的駭客組織 ShadowBytes 日前聲稱，已取得部分任天堂員工資料，並要求支付 200 萬美元贖金，否則將公開包括電子郵件、姓名、銀行資料以及員工私人對話等敏感資訊。不過任天堂隨後發表聲明，強調事件影響範圍有限，且並未波及玩家資料或公司核心系統。

▼任天堂近日捲入一起資料外洩風波。（示意圖／記者李毓康攝）

根據 ShadowBytes 的說法，這批資料來自企業員工意見調查平台 TinyPulse，駭客組織表示，由於任天堂拒絕支付贖金，因此轉而向 TinyPulse 施壓要求對方與其達成協議，否則將公開所有掌握的資料，ShadowBytes 更宣稱，其中包含任天堂員工的私人訊息，並暗示部分內容可能涉及員工對公司的真實看法。

面對外界關注，任天堂美國分公司向媒體發表聲明回應，證實已知悉 TinyPulse 發生安全事件，但強調任天堂自身系統並未遭到入侵。公司指出，外洩內容僅涉及部分員工參與的內部問卷調查資料，而且大部分資訊都已是數年前的舊資料。任天堂進一步表示，此次事件並未導致任何玩家個資、財務資料或客戶資訊遭到存取，也沒有證據顯示駭客入侵任天堂內部網路。