《寶可夢 冠軍》全新 Mega 特性一次看！玩家嚇傻：姆克鷹太犯規

▲《寶可夢 冠軍》（Pokémon Champions）手機版現在登入，就會贈送雷丘以及 XY 進化石。（圖／寶可夢提供）



記者黃肇祥／綜合報導

《寶可夢 冠軍》（Pokémon Champions）今日（17）正式推出手機版本，並且替諸多寶可夢頒發簽證，允許玩家在對戰中使用，名單就包含了 11 隻在《寶可夢傳說 Z-A》裡首次登場的 Mega 寶可夢，其對戰特性也在今日首度揭曉！以下就為對戰黨玩家一次整理最新 Mega 寶可夢的特性資訊。

超級雷丘Ｘ／電氣製造者： 出場時提供 5 回合電氣場地，可提升電系傷害。

超級雷丘Ｙ／無防守： 雙方寶可夢使用招式變成必定命中。

超級姆克鷹／唱反調： 原先能力提高的效果會變成降低，反之，降低效果變成提升。

超級蜈蚣王／硬殼盔甲： 不會被命中要害。

超級頭巾混混／威嚇： 出場時降低對方攻擊一階。

超級麻麻鰻魚王／鰻鰻高升（全新特性）： 如飄浮一樣，讓寶可夢免疫地面攻擊，場地攻擊（撒菱、毒菱、黏黏網）均無效；打倒對手時，自身最高的能力值會提高1階。

超級火炎獅／火焰鬃毛（全新特性）： 火系招式變成1.5倍。

超級烏賊王／唱反調： 原先能力提高的效果會變成降低，反之，降低效果變成提升。

超級龜足巨鎧／硬爪： 接觸對手的物理招式提升30%。

超級毒藻龍／再生力： 回到隊伍時恢復少量HP。

超級列陣兵／不服輸： 能力遭對手下降時，大幅提升攻擊力。

在本次更新名單中，最受矚目的當屬「超級姆克鷹」。原先就具備高攻擊、高速度優勢的姆克鷹，許多玩家喜愛搭配「近身戰」作為物理打手，而在超級進化之後獲得「唱反調」特性，便能有效將「近身戰」會降低防禦與特防的負面效果逆轉，改為提升防禦，讓「超級姆克鷹」變成越打越硬的「超級家門鳥」，讓許多玩家驚呼實在太犯規。

另外，超級火炎獅以簡單粗暴的手段直接提升攻擊力，也引發不小的矚目；而超級麻麻鰻魚王儘管種族值分配不算最優異，但憑藉著能免疫許多場地傷害的特性，同樣被一些玩家認為有開發潛能。