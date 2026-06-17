ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢 冠軍》全新 Mega 特性一次看！玩家嚇傻：姆克鷹太犯規

▲▼《寶可夢 冠軍》（Pokémon Champions）透過加入新的 Mega 寶可夢，也公開最新特性。（圖／寶可夢提供）

▲《寶可夢 冠軍》（Pokémon Champions）手機版現在登入，就會贈送雷丘以及 XY 進化石。（圖／寶可夢提供）

記者黃肇祥／綜合報導

《寶可夢 冠軍》（Pokémon Champions）今日（17）正式推出手機版本，並且替諸多寶可夢頒發簽證，允許玩家在對戰中使用，名單就包含了 11 隻在《寶可夢傳說 Z-A》裡首次登場的 Mega 寶可夢，其對戰特性也在今日首度揭曉！以下就為對戰黨玩家一次整理最新 Mega 寶可夢的特性資訊。

超級雷丘Ｘ／電氣製造者：出場時提供 5 回合電氣場地，可提升電系傷害。
超級雷丘Ｙ／無防守：雙方寶可夢使用招式變成必定命中。
超級姆克鷹／唱反調：原先能力提高的效果會變成降低，反之，降低效果變成提升。
超級蜈蚣王／硬殼盔甲：不會被命中要害。
超級頭巾混混／威嚇：出場時降低對方攻擊一階。
超級麻麻鰻魚王／鰻鰻高升（全新特性）：如飄浮一樣，讓寶可夢免疫地面攻擊，場地攻擊（撒菱、毒菱、黏黏網）均無效；打倒對手時，自身最高的能力值會提高1階。
超級火炎獅／火焰鬃毛（全新特性）：火系招式變成1.5倍。
超級烏賊王／唱反調：原先能力提高的效果會變成降低，反之，降低效果變成提升。
超級龜足巨鎧／硬爪：接觸對手的物理招式提升30%。
超級毒藻龍／再生力：回到隊伍時恢復少量HP。
超級列陣兵／不服輸：能力遭對手下降時，大幅提升攻擊力。

在本次更新名單中，最受矚目的當屬「超級姆克鷹」。原先就具備高攻擊、高速度優勢的姆克鷹，許多玩家喜愛搭配「近身戰」作為物理打手，而在超級進化之後獲得「唱反調」特性，便能有效將「近身戰」會降低防禦與特防的負面效果逆轉，改為提升防禦，讓「超級姆克鷹」變成越打越硬的「超級家門鳥」，讓許多玩家驚呼實在太犯規。

另外，超級火炎獅以簡單粗暴的手段直接提升攻擊力，也引發不小的矚目；而超級麻麻鰻魚王儘管種族值分配不算最優異，但憑藉著能免疫許多場地傷害的特性，同樣被一些玩家認為有開發潛能。

 

關鍵字：寶可夢冠軍寶可夢特性PokémonChampions

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【救命一刻】海龜被魚線勒到快沒命　虛弱游向人類求救

推薦閱讀

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑　打造虛實整合娛樂嘉年華

《艾莉同學》複製原畫、話題強作集結！角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅！本人親回「不反對」網超嗨

《寶可夢卡牌》英文初代全套賣破千萬創紀錄　102張全獲最高評級

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊...4.6萬會員遭強制退會

《寶可夢GO》現身中山！超夢培養艙、妙蛙家族萌翻造景搶先看

Xbox遭爆第二波大裁3200人　CEO承認XGP失敗：資源分散太厲害

極好評遊戲狂被退款...玩家太強速通關　開發者崩潰：5萬人申請

任天堂 Switch 明年歐洲退場！一代經典主機將走入歷史

微軟AI轉型再裁近5千人！Xbox大砍1,600職位面臨史上最大重組

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃 無限城》7月登串流平台

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

Sony 仍有實體版遊戲，但沒光碟

《霍格華茲的傳承》山怪鼻涕位置

【ZOD的那些事】從被噴爛到PCS最強賽評

不想吃藥改玩遊戲！日研發過動治療App

任天堂 Switch 明年歐洲退場

庫特wafter募資三千萬打造劇場版

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

專訪／實況主小許分享YTer經營

最新新聞

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑

角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

《寶可夢卡牌》初代全套賣破千萬創紀錄

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊

《寶可夢GO》現身中山！超夢巨型看板

Xbox遭爆第二波大裁3200人

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

任天堂 Switch 明年歐洲退場

微軟AI轉型再裁近5千人

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366