遊戲試玩曾60%玩家評糟糕！小島秀夫曝不擔心：很好的平衡

記者楊智仁／綜合報導

知名遊戲製作人 小島秀夫 近日接受外媒訪問時透露，初代《死亡擱淺》在開發期間的玩家測試結果其實並不理想，甚至有高達六成的測試者認為這是一款「糟糕的遊戲」。然而對小島秀夫而言，這樣充滿兩極化評價的結果，反而正是他希望看到的狀態。

▼《死亡擱淺》玩家測試結果其實並不理想。（圖／翻攝自Steam）

小島表示，當時團隊針對《死亡擱淺》進行大量玩家測試，結果大約有四成玩家非常喜歡這款作品，但另外六成玩家則認為遊戲相當糟糕。他坦言，從一般商業角度來看 40% 的正面評價似乎相當危險，但在他眼中這反而代表作品成功打造出獨特性，他形容當時的測試結果「是一個很好的平衡。」

不過，這樣的情況似乎沒有在續作《死亡擱淺2》中重演，根據小島透露，目前遊戲測試獲得的反應幾乎都是正面評價。他表示，對發行商 Sony 來說這當然是好消息，但自己其實有些複雜的感受，「我甚至希望它能再有爭議一點。」他直言，過於一致的好評未必符合自己追求創新的創作理念。

小島進一步指出，許多好萊塢商業大片往往需要達到約 80% 的觀眾好感度才會正式上映，但他並不想製作那種類型的作品，「我不想做那種迎合大眾市場的遊戲，也不是以賣出數百萬套為目標。」他強調，自己真正想做的是市場上從未出現過的新體驗，而非重複既有成功公式。

儘管如此，小島也坦承自己無法承受作品失敗的代價，畢竟必須照顧工作室、員工以及龐大的開發預算，不過從結果來看，《死亡擱淺》顯然成功證明了他的理念，官方先前宣布，《死亡擱淺》全球玩家數已突破 2,000 萬人。從當年有六成測試玩家認為「不好玩」到如今成為全球知名 IP，也再次展現小島秀夫一貫不願隨波逐流的創作風格。