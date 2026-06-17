漫畫家親自解說劇情細節被當路人　無奈回「我是作者」網笑翻

記者楊智仁／綜合報導

日本漫畫家 石黑正數 近日在社群平台分享《天國大魔境》第 12 集單行本中的細節設計，沒想到卻意外上演一場堪稱網路迷因等級的「作者本人被當成路人」事件。當他親自解釋角色行為背後的用意時，竟有網友反問，「這個分析很有趣，但有向作者確認過嗎」，接下來石黑正數的無奈回覆更是讓大家笑翻。

▼《天國大魔境》作者解說劇情。（圖／翻攝自Disney+）

事情起因於石黑正數發文分享《天國大魔境》中的一段角色演出細節，他表示，主角桐子與齊恩見面時，由於桐子並不信任對方，因此刻意沒有坐在坐墊上，而是將坐墊放在左手邊。這樣的安排是為了避免突發狀況時被絆倒，同時也能把坐墊當作盾牌或直接丟出去干擾對方。此外，角色還特別確認手槍位置、讓行李保持容易抓取的狀態，這些都是角色性格與警戒心的細節表現。

然而在貼文下方，一名網友看完分析後留言表示，「這個考察很有意思，但有向作者本人確認過嗎？」面對這樣的提問，石黑正數僅簡短回覆「我就是……作者。」。這句看似平淡又有些無奈的回應瞬間引爆討論，該則留言有 1.9 萬按讚，而石黑正數那句哭笑不得的回覆，更是有超過 31 萬按讚，比原文的按讚數還要多五倍。