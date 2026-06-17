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《傳奇》系列特賣登場　最低1折、新復刻首次加入

記者蘇晟彥／綜合報導

萬代南夢宮日前宣布《永恆傳奇 Remastered》情報， 17日宣布《傳奇》系列作品將進行一週限時特賣，其中《熱情傳奇》（Tales of Zestiria ）將以1折販售，其餘熱門作品都在5、7.5折間，而《緋夜傳奇 Remastered》將首次加入特賣。

▲▼ 傳奇系列 ,tales 。（圖／萬代南夢宮提供）

在本次《傳奇》系列30週年慶特賣活動中，於今年2月復刻登場，堅持自我原則而活的RPG《緋夜傳奇 Remastered》將首次加入特賣，無論標準版或豪華版都推出了7.5折的優惠價格。於2021年首次問世的系列最新作，更包含了大型資料片《黎明新程》的「破曉傳奇 黎明新程普通版」及「破曉傳奇 黎明新程數位典藏版」亦將分別以4折及7.5的誘人價格登場。《美德傳奇f Remastered》、《無盡傳奇 Remastered》等其他系列作品也都將在限定期間內以優惠價格展開販售。

■優惠期間及品項：
． 《緋夜傳奇 Remastered》（數位標準版／數位豪華版）：7.5折
． 《破曉傳奇》（黎明新程普通版／黎明新程數位典藏版）：4折／7.5折
． 《美德傳奇f Remastered》（數位標準版／數位豪華版）：5折
． 《無盡傳奇 Remastered》（數位標準版／數位豪華版）：7.5折

其他更多優惠品項請見特賣活動網頁：https://bnetwhk.com/TalesofFranchiseSale2026

關鍵字：傳奇

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