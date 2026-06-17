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唱紅《刀劍神域》《不起眼女主角》！春奈露娜演唱會九月登台

記者楊智仁／綜合報導

日本人氣動漫歌手「春奈露娜（Haruna Luna）」日前宣布將於 2026 年 5 月至 10 月橫跨海內外多個城市的全新巡迴演唱會中，選定 2026 年 9 月 12 日（六）舉辦《HARUNA LUNA LIVE TOUR 2026 “Phases of the Moon” 》台北場，曾演唱過《刀劍神域》、《Fate/Zero》等多部現象級動漫主題曲，以甜美歌聲與獨特時尚風格活躍於 ACG 界的她，本次巡迴將在初秋空降台北 NUZONE，門票也將於 6 月 20 日正式啟售。

▲▼演唱會。（圖／廠商提供）

2012 年為電視動畫《Fate/Zero》第二季獻唱片尾曲〈空は高く風は歌う〉（蒼穹高處風在歌唱）正式出道的春奈るな，憑藉極具辨識度的透明感歌聲迅速走紅。隨後她為人氣動漫《刀劍神域》系列演唱多首經典主題曲如〈Overfly〉、〈Startear〉，更為《不起眼女主角培育法》獻唱片頭曲〈君色シグナル〉（你心中情感的色彩），寫下無數動漫迷心中的神曲里程碑。除了在音樂領域創下輝煌紀錄，本身也是資深動漫迷的她，更憑藉獨特的蘿莉塔（Lolita）時尚品味活躍於時尚雜誌及時裝秀等活動，成為動漫與時尚跨界代表人物之一。

▲▼演唱會。（圖／廠商提供）

除此之外，春奈るな在演藝生涯中展現了多元的才華。高人氣原宿風時尚雜誌《KERA》讀者模特兒出身的她，曾為經典動漫《〈物語〉系列》演唱大熱片尾曲〈アイヲウタエ〉（唱出愛），並為熱門動畫《搖曳莊的幽奈小姐》獻唱活力十足的片頭曲〈桃色タイフーン〉（桃色颱風），在海內外動漫圈皆累積了極高的人氣。近年來，她更將獨特的時尚美學延伸至設計領域，不僅推出了個人設計的聯名婚紗品牌「LUNAMARIA」，更主導了在動漫圈掀起熱潮的痛包專門品牌「OSHI TO DATE」的設計與製作，展現出其在動漫文化與時尚產業深耕多年的跨界實力。

《HARUNA LUNA LIVE TOUR 2026 “Phases of the Moon”》台北場將於 2026 年 9 月 12 日（星期六）在台北 NUZONE 展演空間舉行，門票將於 2026 年 6 月 20 日星期六正式啟售，更多詳情請見官方臉書專頁。

▲▼演唱會。（圖／廠商提供）

關鍵字：春奈露娜

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