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《我的英雄學院》英雄日重溫10年旅程　粉絲淚喊：全是青春

記者楊智仁／綜合報導

《我的英雄學院 FINAL SEASON》可說是去年最熱門動畫，英雄們感人的最終大戰加上動畫組精緻呈現，全系列 170 話為長達 9 年 8 個月的歷史劃下完美句點。日前官方公開全新紀念影片《PLUS ULTRA MOVIE 你也能成為英雄》，透過歷代動畫片段與全新製作畫面，帶領粉絲重溫主角綠谷出久一路成長為英雄的歷程。

▼PLUS ULTRA MOVIE 你也能成為英雄。（圖／Ani-One Taiwan） ▲▼《我的英雄學院》最終季封神。（圖／Ani-One Taiwan）

6 月 16 日被定為「英雄日」源自動畫第三季第 49 集《One For All》，該集於 2018 年 6 月 16 日播出，描繪「和平的象徵」歐爾麥特與 All For One 的經典決戰，因此官方每年都會在「英雄日」推出各種紀念企劃，影片以綠谷的成長故事為主軸，從他幼年時第一次看見歐爾麥特開始，到獲得對方那句改變人生的話語「你也能成為英雄」。整支影片搭配《我的英雄學院》最具代表性的配樂《You Say Run》，串聯過去十年間的重要劇情與角色成長，喚起無數粉絲的青春回憶。

官方表示，本次紀念影片集結多位參與《我英》動畫製作多年的核心成員共同打造，其中包括自動畫開播以來負責原畫、角色設計與主視覺製作的知名動畫師 馬越嘉彦。製作團隊希望透過全新演繹方式，為作品注入新的生命力，並延續《我英》標誌性的「PLUS ULTRA（更進一步）」精神。

關鍵字：我的英雄學院

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