翻轉動漫祭台中登場！《葬送的芙莉蓮》《黃泉使者》15大場景公開

記者楊智仁／綜合報導

中台灣動漫粉絲心心念念、每年暑假最令人期待的盛典「2026台中翻轉動漫祭」，將於 2026年6月26日（五）至7月13日（一） 在 台中中友百貨 熱烈登場，活動延續一貫「免費入場」，讓所有動漫愛好者都能輕鬆走入二次元的夢幻世界，展區入口由人氣歷久不衰的《Re:從零開始的異世界生活》打造華麗的主題大門，為粉絲揭開為期18天的狂歡序幕。

今年亮點可謂盛況空前，包含首度於中台灣亮相的《葬送的芙莉蓮》3公尺巨型氣偶，以及《進擊的巨人》瑪雷街景、《櫻蘭高校男公關部》20周年紀念、還有話題新作《黃泉使者》等經典動漫造景。現場推出8款「夢幻珍藏幸運福袋」、熱門IP首發新品、以及只要300元就能抽《進擊的巨人》好運抽抽樂，優惠折扣更是下殺至30元起，保證讓粉絲來到現場都能滿載而歸。

《葬送的芙莉蓮》3公尺巨型氣偶：千年精靈魔法使「芙莉蓮」化身為高達3公尺的超巨大Q版坐姿氣偶，首度震撼降臨中台灣！搭配一旁等比例的專屬手杖立牌與夢幻的冰雪結晶背景，不管是氣場還是反差可愛度都突破天際，絕對是本次展場最吸睛的必拍地標。

《櫻蘭高校男公關部》動畫化20周年歡慶：承載無數少女青春回憶的經典神作，今年迎來動畫化20周年的光榮時刻！穿著經典紫色制服、手持各色玫瑰的男公關部全員，將在被滿滿華麗紅粉玫瑰包圍的20周年專屬造景中迎接各位「公主」的到來，喚醒粉絲們心中最浪漫的校園記憶。

《進擊的巨人》瑪雷街道風景：獻出你的心臟！本次展區特別打造了瑪雷的歐風市集街景，艾連、米卡莎、阿爾敏、里維與漢吉等人更換上帥氣逼人的服飾一字排開，帶領粉絲走入這段充滿衝突與悲壯史詩的最終章。

《黃泉使者》謎團與不可思議的縱橫交錯黃泉與現世的交錯：《鋼之鍊術師》作者「荒川弘」所繪製的最新力作也來到現場！造景以大片鮮豔詭譎的「彼岸花」搭配暗夜荒野為背景，手持弓箭的「尤爾」與「阿薩」帥氣現身，完美還原作品中充滿懸疑與奇幻色彩的氛圍，帶領粉絲一窺神祕的邊界。

《JOJO的奇妙冒險：飆馬野郎》橫斷北美造景： 兩大主角「喬尼」與「傑洛」化身為充滿速度感與張力的等比例騎馬立牌，帶領粉絲重返SBR世紀大賽的狂熱現場！搭配巨大仿舊的「STEEL BALL RUN」字樣、馬蹄鐵與西部徽章圖騰，以及兩側滿載魄力特寫的名場面牆，不管是荒野飆速的氣場還是JOJO專屬的強烈視覺衝擊都突破天際，擁有JOJO魂的你最熱血的必拍場景。

此外還有《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《獵人 HUNTER×HUNTER》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《Re:從零開始的異世界生活》、《蠟筆小新》、《遭到流放的轉生重騎士憑藉遊戲知識大開無雙》、《無職轉生~到了異世界就拿出真本事~》。