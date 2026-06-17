Steam Machine 效能跑分比 PS5 強兩倍！傳月底發表

▲Steam Machine是由 Valve 推出的遊戲主機，內建 SteamOS 系統，讓遊戲場域拓展至客廳。 （圖／翻攝Valve官網 ）

記者黃肇祥／綜合報導

Valve 自從公開遊戲主機 Steam Machine 以來，就一直受到許多玩家期待，然而售價、上市時間、具體效能到底如何？這些問題的答案 Valve 始終守口如瓶。好消息是，從各大跑分平台、官方文件來看，Steam Machine 最快六月底就會正式登場，且還擁有超越 PS5 的跑分效能。

Steam Machine 單核跑分超越 PS5

在 Geekbench 測試平台，已經有一款採用 AMD 客製化 CPU 1772 的神秘「 Valve Fremont 」主機資訊被公布，儘管沒有明確標示為 Steam Machine，但考慮到採用的系統是 SteamOS，加上具有 6 核心 12 執行緒、16MB L3 緩存、最大核心運行時脈 4.86 GHz 等資訊來看，很高機率就是 Steam Machine。

在兩次跑分測試裡，Steam Machine 的單核心分數分別為 2334、2282，約是 PS5 主機的兩倍，多核心為 7316、7392。不過目前還沒有辦法明確說 Steam Machine 效能遠優於 PS5，畢竟關鍵的 GPU 表現仍是未知數，且 CPU 跑分僅能作為參考，還必須考量軟體、系統最佳化的因素。不過外媒《wccftech》便認為，從初步跑分結果來看，Steam Machine 強大的單核心 CPU 有望提供許多當代主機無法執行的功能。

FCC 文件暗示 Steam Machine 將於 6 月 29 日發表

日前 Steam Machine 已經通過美國 FCC 認證，代表做好了上市前準備。有網友透過文件內容推測，發表時間落在 6 月 29 日；爆料客 Steam Hardware 則認為應該是 6 月 24 日凌晨。不過官方對次均尚未證實，僅確認會於夏季推出。

Steam Machine 售價恐飆破 4 萬元

至於關鍵的售價， Steam Machine 發布時間恰好碰上記憶體成本飆漲的時刻，加上先前 Valve 已經確認不會如 PS5、Xbox 一樣採取補貼策略，因此主機恐怕不會太便宜。研究機構 Circana 分析師 Mat Piscatella 就以硬體成本推估，標準版可能要價 1,399 美元（約 44,144 元），而高階版本則可能達到 1,699 美元（約 53,610 元）。