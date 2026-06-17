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製作3年只賣77套！遊戲開發者嘆新作沒人買　玩家點出最大問題

記者楊智仁／綜合報導

獨立遊戲《Mesoké》開發者近日在社群平台發文，坦言自己耗費 3 年時間打造的新作上市後表現遠低於預期，引發不少開發者與玩家討論。他表示，遊戲自 5 月 26 日發售至今僅售出 77 套，讓他不禁感嘆作品「徹底失敗了」。

▼製作3年只賣77套！開發者嘆遊戲沒人買。（圖／翻攝自Steam）▲▼飛行遊戲。（圖／翻攝自Steam）

《Mesoké》主打飛行探索玩法，玩家將在充滿秘密、隱藏路徑與夢幻景色的天空世界中冒險，透過以動量為基礎的飛行系統收集能量，探索新的漂浮國度，並協助主角重建內心宮殿。開發者透露，儘管有實況主與試玩玩家給予正面評價，但實際銷售成績卻不理想，此外，遊戲上市前累積約 2800 份 Steam 願望清單，其中甚至有約 800 份是在發售當天新增。

貼文曝光後，不少玩家認為遊戲本身的美術風格相當出色，有玩家留言表示，「場景非常漂亮，我很喜歡這些環境設計，我會去 Steam 看看這款作品，祝你好運。」也有人認為獨立遊戲銷售往往需要時間發酵，建議開發者不要過早下定論。

不過更多玩家則將問題指向遊戲宣傳方式，有評論指出，雖然預告片展示了大量飛行與風景畫面，但幾乎看不出遊戲實際玩法，「看起來很空洞，就像一款只能飛來飛去的漂亮遊戲，沒有戰鬥、沒有製作系統，也看不出玩家到底要做什麼。」另一位玩家則表示，每次挑選遊戲時都會先看預告片，但《Mesoké》的影片無法讓人理解遊戲類型、故事背景或核心目標，因此很容易直接略過。

此外，也有已將遊戲加入願望清單的玩家出面說明，表示自己並非不打算購買，而是目前待玩的遊戲太多，因此尚未下手。另一位網友則建議開發者重新製作預告片，加入旁白說明遊戲內容與玩法，並在影片最後安排更具吸引力的亮點橋段，讓玩家能快速理解作品特色。

關鍵字：遊戲

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