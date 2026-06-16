《爆爆王》停運不等於消失　執行長親回應：團隊積極構思新出路

記者楊智仁／綜合報導

遊戲大廠 Nexon 先前宣布經典線上遊戲《爆爆王》即將結束現有服務，引發不少老玩家感嘆，不過 NEXON 共同代表姜大賢（강대현）16 日在 NDC（Nexon Developers Conference）活動後受訪時表示，「《爆爆王》並非走向終結，而是正在規劃全新的發展方向，未來 IP 將以不同形式延續下去。」

▼執行長回應：《爆爆王》停運不等於消失。（圖／翻攝自爆爆王FB）

作為 NEXON 旗下最具代表性的長壽休閒遊戲之一，《爆爆王》自宣布停運後便引發玩家社群熱議，不少玩家也擔心這個陪伴多年的經典品牌就此消失。不過代表姜大賢指出，《爆爆王》此次僅是既有服務模式告一段落，並非整個專案或 IP 被放棄，他強調，目前團隊正積極構思讓《爆爆王》世界觀與角色資產持續發展的新方案。

談到未來可能的發展模式時，姜大賢透露，《爆爆王》有機會朝類似《楓之谷世界》的方向發展，他表示，公司正在思考「以不同方式提供粉絲持續遊玩的內容」。由於《楓之谷世界》是一個讓玩家利用官方素材自行創作內容的沙盒平台，因此外界推測《爆爆王》未來也可能轉型為強調玩家創作與社群參與的新型態服務。

此外，對於玩家關心的其他經典遊戲是否也會面臨相同命運，姜大賢則表示，目前沒有其他經典 IP 終止服務的計畫，希望外界不要過度解讀《爆爆王》停運一事。