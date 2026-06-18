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《薩爾達傳說時之笛》林克新衣藏彩蛋　網神解析：這伏筆埋十年

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂先前在直面會上無預警投下震撼彈，證實無數玩家心目中的不朽神作《薩爾達傳說：時之笛》即將推出重製版「重生」。雖然官方目前釋出的預告片極為短暫，但近日就有國外神人玩家從極少的畫面中揪出關鍵細節，發現林克的新衣造型竟然與續作有著「驚人連結」，貼文一出立刻引發社群熱烈討論。

▼國外網友發現《時之笛》重製版林克的衣服花紋與續作有驚人巧合。（圖／翻攝自Reddit／tunkerdunker）

▲▼國外網友發現《時之笛》重製版林克的衣服花紋與續作有驚人巧合。（圖／翻攝自Reddit／tunkerdunker）

事情其實是，一名國外網友tunkerdunker在Reddit論壇上發文指出，在這次曝光的《時之笛》重製版畫面中，林克新服裝上的紋路圖案，竟然與《曠野之息》和《王國之淚》中「森林居民」物品的圖案高度相似。不只如此，連林克所居住的樹屋也融入了更多大自然元素，整體建築風格明顯在向《曠野之息》的克洛格族（Korok）設計靠攏。

事實上，在薩爾達龐大且複雜的時間線中，居住在森林裡的孩童般族群「科奇里族」（Kokiri）（時之笛登場），在海拉魯大陸經歷滄海桑田後，為了適應環境進步，在後來的《風之律動》、《曠野之息》中便「進化」成了戴著樹葉面具的木製精靈「克洛格族」。在《風之律動》中，德庫樹長老就曾透露：「很久以前，克洛格族曾化作人形，但當他們來到海上生活後，就變成了現在的模樣......」證實了兩族的演變關係。

針對這次重製版的視覺改動，許多老玩家紛紛推測，任天堂這次是有意在《時之笛》重製版中，利用視覺暗示來大玩「前後呼應」，好讓科奇利族與克洛格族之間的演變過程顯得更加自然流暢。消息曝光後立刻掀起玩家討論，紛紛留言大讚：「老任真的是細節怪獸」、「這視覺敘事太神了，把幾十年的時間線空白補了起來」、「希望這次不會又要逼我找幾百個克洛格種子」、「只是看個預告也能通靈，薩爾達粉絲真的太強了」。

[OoT] The new design of the Kokiri tunic - and even Link’s house - seems to be showing the link between the Kokiri and Koroks
by u/tunkerdunker in zelda

關鍵字：薩爾達傳說任天堂

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