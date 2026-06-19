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美國樂高賊「瘋狂洗劫」97萬積木　法官竟狠判45年網驚：這麼久

記者黃冠瑋／綜合報導

近年樂高不僅是玩具，在二手轉售市場更是堪比「黃金」的投資標的，沒想到這項利益竟讓犯罪集團也徹底瘋狂。美國德州近日審理一起誇張的樂高連環竊盜案，一名28歲的男子Winston Love因為在短短50天內掃蕩多州、偷走超過200套熱門樂高積木，最終遭到法官狠狠重判「45年監禁」，超慘烈代價迅速引發熱議。

▼近年樂高推出多款跨界聯名大作，淪為不法之徒犯罪動機。（圖／示意圖與本案無關／翻攝自樂高）

▲▼近年樂高推出多款跨界聯名大作，淪為不法之徒犯罪動機。（圖／示意圖與本案無關／翻攝自樂高）

根據外媒報導，這起震驚玩具界的案件發生在美國德州與奧克拉荷馬州。這名年僅28歲的Winston Love，其實是當地一個惡名昭彰的「有組織零售竊盜集團」成員。在2025年底，他在德州沃託加的一家Target百貨瘋狂搜刮價值超過1200美元的樂高積木，結果當場被逮個正著。囂張的是，Winston Love第一時間不僅拔腿狂奔，逃回家中後甚至還與警方短暫對峙，但最終仍被大批警力攻堅壓制。

警方隨後在Winston Love家中執行搜索令，當場搜出大量來路不明的「樂高山」，以及5000美元現金和各式毒品。調查指出，Winston Love在達拉斯-沃斯堡都會區犯下至少23起竊盜案，專挑高單價、絕版的樂高盒組下手。總計他偷走的樂高積木超過200多套，總價值飆破3萬美元（約新台幣97萬元），除了樂高以外，他連PS遊戲手把、高級咖啡機、吸塵器通通都不放過，惡劣行徑數不勝數。

不過，僅僅只是偷竊玩具，照理來說不該被判45年，原來是德州在2025年9月剛通過了極其嚴厲的「有組織零售竊盜法」修訂版，而Winston Love剛好一腳踩中紅線，成為新法實施後首例遭到陪審團審判的案例，加上他持致命武器犯案，數罪併罰之下，直接在牢裡將被關到與社會脫節。這起「樂高賊坐牢半輩子」事件曝光後，立刻引起海外議論，不少網友對於法官的重判感到不可思議，紛紛表示，「哇塞，45年？有些殺人犯的刑期都比他短」、「系統真的壞掉了，銀行家偷走幾百萬也才判幾天」，也有網友開玩笑說「看來樂高真的是理財產品，連法官都認證它的價值」。

關鍵字：樂高

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