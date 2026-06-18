《刺客教條暗影者》最終更隱藏黑旗預告　「黑潮之戰」一觸即發

記者黃冠瑋／綜合報導

育碧旗下話題不斷的爭議大作《刺客教條：暗影者》，自推出以來便伴隨著鋪天蓋地的輿論風暴。不過，似乎即將宣告華麗謝幕，近期官方正式公開遊戲最終免費故事更新「黑潮」，不僅為主角奈緒江與彌助的旅程畫下句點，更迎來終極難度活動與傳奇宿敵「黑十字」聖殿騎士，迎接後續《黑旗同步重置》到來。

▼最終章「黑潮」將面對聖殿騎士團高級刺客「黑十字」的獵殺。（圖／翻攝自YouTube／Assassin`s Creed）

根據官方公開資訊，這次的1.1.11版本更新將迎來遊戲的「真結局」。故事中，兩名隸屬於聖殿騎士團的高級神祕殺手「黑十字」將大舉橫渡重洋殺進日本，目標就是要把奈緒江和彌助徹底除之而後快。更讓老粉驚喜的是，預告片中似乎還埋下了與即將發售的《刺客教條：黑旗 重製版》神祕的劇情連結，甚至連《奧德賽》的人氣女主卡珊德拉都傳出可能客串。

不過，想要看到這個「真結局」可沒那麼容易。副遊戲總監Simon Lemay-Comtois透露，玩家必須先將主線任務、以及先前的免費DLC，像是偶然的邂逅全通關，才有資格開啟這最後的最終章章節，至於付費擴充包《淡路之爪》則不在此限。除了迎來最後故事劇情，這次更新更加入了專為重度硬核玩家打造的「終局活動」，名為「領域」（Domains）的全新模式。

官方稱其為「扭曲靈魂空間」的極限挑戰，共包含5張重新設計的地圖以及高達10種難度等級。隨著難度提高，系統會瘋狂加上各種搞死玩家的「負面效果」，玩家必須一路擊敗強大首領才能解鎖終極Boss。雖然難到沒人性，但只要通關就能拿到能「破壞遊戲平衡」的逆天神兵與獨家傳奇套裝，堪稱是給《暗影者》老玩家的畢業考驗。