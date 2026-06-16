寶可夢卡牌店遭洗劫...美竊賊39秒狂掃47萬元商品、監視器曝光

記者楊智仁／綜合報導

美國加州一家專門販售《寶可夢集換式卡牌》的店家近日遭遇竊盜事件，根據當地警方與店家說法，三名蒙面竊賊闖入店內後，在不到一分鐘的時間內搶走價值約 1.5 萬美元（約新台幣 47 萬元）的卡牌與未拆封商品，整起犯案過程僅花費 39 秒，消息曝光後也引發玩家社群關注。

▼美竊賊39秒狂掃47萬元寶可夢卡牌。（圖／翻攝自ABC7 News Bay Area YT）

遭竊店家為位於美國加州的卡牌店「The Card Lab」，根據監視器畫面顯示，三名嫌犯趁店內經理暫時離開櫃台時迅速行動，直接從櫃台後方搬走多盒高價值的《寶可夢》商品後逃離現場。警方指出，嫌犯犯案後搭乘一輛轎車離開，目前尚未確認身分也尚未逮捕任何涉案人士。

店主 Ronnie Hackett 接受當地媒體 ABC7 採訪時表示，比起財物損失，他更慶幸當時店內員工並未正面遭遇歹徒，避免人身安全受到威脅，從公開的監視器畫面可見，被竊商品包括「超級噴火龍X ex UPC豪華禮盒」以及多盒熱門的「Prismatic Evolutions Elite Trainer Box」等收藏價值極高的產品。值得注意的是，The Card Lab 才剛開業約兩個月便遭遇這起案件，店家事後也宣布將暫時停業安裝新的安全防護系統。