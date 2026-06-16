微軟遊戲部門危機擴大？傳多家工作室協商脫離Xbox避免遭到關閉

記者楊智仁／綜合報導

微軟遊戲部門近期再度傳出裁員與重組消息，根據外媒報導，多家 Xbox 旗下工作室正與微軟進行協商，希望透過回購或分拆方式恢復獨立營運以避免遭到關閉。消息人士指出，參與談判的工作室包括《地獄之刃：賽奴雅的獻祭》開發商 Ninja Theory、《午夜以南》開發商 Compulsion Games，以及以《腦航員》聞名的 Double Fine。

報導指出，這些工作室目前面臨被裁撤的風險，但微軟也提供另一條出路，允許團隊以某種形式脫離 Xbox 體系重新獨立經營，不過即便成功分拆仍可能伴隨裁員與組織縮編。據悉，部分員工已被告知目前情況仍未定案，並獲准開始尋找其他工作機會，以因應可能發生的變化。

值得注意的是，這些被點名的團隊近年皆推出獲得不錯評價的原創作品，位於英國劍橋的 Ninja Theory 才在 Xbox Games Showcase 發表新作《地獄之刃》，Compulsion Games 則推出《午夜以南》，Double Fine 也在近一年內推出新作《Kiln》。然而，雖然作品口碑普遍優異，卻未必能帶來足夠的商業收益，這也被認為是工作室面臨壓力的重要原因之一。

這波潛在重組與關閉風險，與 Xbox 近期面臨的經營壓力有關，Xbox 執行長 Asha Sharma 先前坦言，公司正處於不健康的狀態，並計畫重新調整整體業務。隨後她在給員工的內部信中透露，Xbox 過去五年年營收累計下滑近 5 億美元，硬體成本更暴增四倍，旗下工作室體系也出現「過度擴張」問題，因此未來必須提高獲利能力。

消息曝光時間點也格外敏感，就在不久前，Xbox 才舉辦大型 Games Showcase 發表會，高調公開多款獨占新作與未來產品規劃，隨後還在洛杉磯舉辦 Fan Fest 與媒體活動。然而在光鮮的發表會背後，Xbox 內部卻正醞釀新一輪大規模裁員與組織調整。這也是繼去年微軟裁撤約 9,000 名員工，再度傳出大規模縮編消息。