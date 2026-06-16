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任天堂直面會飆380萬同時觀看輾壓全場！夏日遊戲節數據出爐

記者楊智仁／綜合報導

根據法國遊戲行銷分析公司 LevelUp 最新統計，今年夏季遊戲展（Summer Game Fest）期間的各大發表會中，由任天堂舉辦的 Nintendo Direct 成為觀看人數最高的直播活動，在 6 月 1 日至 11 日期間創下最高 380 萬名同時觀看紀錄，超越 Summer Game Fest 主秀的 370 萬人峰值，成為本屆最受矚目的遊戲發表會。

▲▼任天堂。（圖／翻攝自任天堂）

數據顯示 Nintendo Direct 不僅力壓 Summer Game Fest，直播觀看人數也明顯高於其他平台發表會，其中索尼的 State of Play 峰值觀眾數約為 290 萬人，微軟 Xbox Games Showcase 則達到 220 萬人。除了直播熱度之外，在所有遊戲預告片中，同樣以任天堂《薩爾達傳說：時之笛 重製版》最受玩家關注，自 6 月 9 日公開後至 11 日止，累積觀看次數突破 1.15 億次，成為本屆 Summer Game Fest 檔期觀看量最高的遊戲影片，排名第二的是《戰神：勞菲》，累積約 9,050 萬次觀看，而《惡靈古堡：聖女密碼》則以 7,090 萬次位居第三。

不過若從社群討論熱度來看，真正的話題王並非《時之笛》。LevelUp 指出，《戰神：勞菲》在媒體與零售商社群平台上的互動總量高達 550 萬次，遠遠超過第二名《漫威金剛狼》的 150 萬次，成為本屆 Summer Game Fest 最具討論度的作品。顯示該作雖然觀看量略遜於《時之笛》，但成功引發玩家更高程度的關注與討論。

關鍵字：任天堂

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