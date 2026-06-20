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《APEX》玩家驚掏「繪圖板」控槍　超狂鎖頭網笑噴：有夠邪修

記者黃冠瑋／綜合報導

在熱門大逃殺射擊遊戲《APEX英雄》中，關於鍵盤滑鼠與手把哪種操作方式更強的論戰，向來是玩家之間永遠吵不完的經典話題。不過，近日有位玩家徹底打破這項傳統框架，他竟然掏出「繪圖板」來打FPS，甚至還靠著流暢「寫字神速」精準鎖敵奪勝，超狂操作瞬間爆紅，讓不少網友笑噴，「現實版死亡筆記本」。

▼《APEX》玩家驚掏「繪圖板」控槍。（圖／翻攝自X／@ApexCommunityJP）

▲▼《APEX》玩家驚掏「繪圖板」控槍。（圖／翻攝自X／@ApexCommunityJP）

事情其實是，一名台灣玩家「kevin.0130」日前在社群平台上分享了一段影片，並逗趣寫下，既然大家平常都在吵鍵鼠跟手把，那像他這種「用繪圖板玩遊戲」的非主流玩家到底該何去何從？從曝光的畫面中可以看到，他的右手拿著繪圖筆，在下方的繪圖板上極速滑動，流暢的動作活像是正在宣紙上揮毫。神奇的是，遊戲畫面中的準心卻像裝了追蹤器一樣，牢牢黏在對手身上。只見他瘋狂連點、精準鎖頭，硬生生將眼前的敵人一個個無情擊倒，最後更順利帶領隊伍拿下勝利，實力強到令人瞠目結舌。

面對這段突如其來的爆紅與大批網友的熱烈提問，原PO隨後也大方現身解惑。他透露，自己其實是知名節奏音樂遊戲《osu!》的資深玩家，本人其實根本「不會畫圖」，當初買這塊繪圖板純粹只是為了解鎖《osu!》的極限手速而已。這次把繪圖板拿來打《APEX》純屬惡搞，自己平時玩FPS主要還是使用普通的鍵盤和滑鼠。此外，他也熱心分享了自己在遊戲中的硬體與靈敏度設定，教大家如何讓繪圖筆能像一般滑鼠一樣順暢地控制視角。

這種完全顛覆傳統認知的「手寫流」神級操作，隨即引發大批玩家朝聖留言。不少人紛紛笑稱「他如果想上頂獵，絕對沒有人敢噴，因為這完全沒輔助瞄準」、「好邪修，對手都被寫死了」、「真正的物理外掛，筆記本流派」，甚至還有人躍躍欲試地表示「看完想去買一塊來玩了」。這波意想不到的「繪圖板之亂」，也成功為一向充滿硝煙味的鍵鼠與手把大戰，注入了全新的歡樂與話題。

關鍵字：Apex英雄

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