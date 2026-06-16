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《英雄聯盟》MSI賽程出爐！首日開幕T1對決北美TL早上就開打

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》MSI 季中邀請賽馬上要在 6 月 28 日正式開打，本次 MSI 於韓國大田舉辦，一共 11 支隊伍要來爭取最高榮耀。眾所矚目的 T1 戰隊本次作為 LCK 的第二種子要從入圍賽打起，第一天開幕戰就要碰上北美老牌勁旅 TL。

▲▼MSI。（圖／翻攝自lolesports）

本次入圍賽採取 BO5 雙敗淘汰制，僅一支隊伍可以晉級到分組賽，由各賽區二號種子：LCK T1、LCS TL、LEC KC、LCP DCG 出戰，LPL 由於年初獲得 First Stand 冠軍，因次二號種子 TES 會直接晉級到正賽。入圍賽首日於 6 月 28 日早上 11 點開打，開幕戰由 T1 與 TL 展開廝殺，下半場則是我們賽區 DCG 與歐洲 KC 的對決，連五年殺入 MSI 的 T1 去年在季中邀請賽獲得亞軍，入圍賽彷彿大魔王的存在，其他隊伍想要突破可說是難度拉滿。

▲▼MSI。（圖／翻攝自lolesports）

分組賽部分各賽區第一種子分別為 LPL BLG / TES ( 二號種子 )、LCK HLE、LEC G2、LCP TSW、LCS LYON、CBLOL FUR，基本上都是觀眾們熟悉的面孔，BLG 和 G2 也是連續多年殺入 MSI。分組賽預計 7 月 3日上午 11 點開打，同樣採取 BO5 賽制，今年各隊又會帶來怎麼樣的激戰就讓我們拭目以待。

▲▼MSI。（圖／翻攝自lolesports）▲▼MSI。（圖／翻攝自lolesports）▲▼MSI。（圖／翻攝自lolesports）▲▼MSI。（圖／翻攝自lolesports）

關鍵字：英雄聯盟

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