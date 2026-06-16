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《全知讀者視角》快閃店七月首登華山！沉浸體驗區、限量周邊亮相

記者楊智仁／綜合報導

「我是唯一知道這個世界結局的讀者。」全球累積無數讀者、打破虛構與現實邊界的現象級巨作《全知讀者視角》，即將首次在台舉辦大型官方 Pop-up Store，7 月 4 日（六）至 7 月 12 日（日）期間，「《全知讀者視角》期間限定 Pop-up Store」將正式登陸台北華山 1914 文化創意產業園區西 2 館。

▲▼角川。（圖／廠商提供）

現場不僅獨家販售繁中版《全知讀者視角【13+14 Pop Up限定版】》，更全面還原作品獨特世界觀，打造沉浸式體驗展區，還有限量限定周邊、4大主題抽卡機、套色集章體驗、背後星輪盤小遊戲、贈送獨家紙杯墊與特典小卡的消暑輕食區，以及會場限定豪華滿額贈禮，邀請每一位讀者實際走入《全知讀者視角》的世界。

▲▼角川。（圖／廠商提供）▲▼角川。（圖／廠商提供）

《全知讀者視角》故事講述平凡上班族金獨子，唯一的嗜好是閱讀網路小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》。長達十年的連載期間，他是唯一的讀者。可是當小說完結時，書中的末日場景竟真實降臨，熟悉的角色一一登場，世界逐步走向毀滅，而他成了唯一知曉劇情走向的人。

《全知讀者視角》自原著小說推出以來引發熱烈討論，在全球擁有數百萬粉絲支持，不僅官方宣布改編動畫版，2025年上映的同名真人電影更引發話題熱潮！漫畫版於網路連載至今累積破1.4億次觀看，《全知讀者視角》漫畫第一季於 LINE WEBTOON 火熱完結。

▲▼角川。（圖／廠商提供）

【活動資訊】

地點：華山1914文化創意產業園區 西2館（台北市中正區八德路一段1號）
日期：2026 年 7 月 4 日（六）至 2026 年 7 月 12 日（日）
時間：AM 11:00 ~ PM 20:00（※ 07/12 最後一日營業至 18:00）
入場方式：免費，入場須登記抽選/預約 KKTIX 整理券。

▲▼角川。（圖／廠商提供）▲▼角川。（圖／廠商提供）

關鍵字：全知讀者視角

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