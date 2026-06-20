暴雪開告《魔獸世界》無職大私服　網傳為「Classic+」鋪路

記者黃冠瑋／綜合報導

暴雪再度出招，繼先前拔掉《魔獸世界》兩大知名私服Turtle WoW與Stormforge後，官方再度祭出法律重拳，將矛頭對準了被視為「最後超大型私服」的「Project Ascension」，指控其涉嫌大規模侵權、敲詐勒索，且非法賺取高達數百萬美元（約新台幣數億元）的暴利，其背後恐與未來將推「經典Classic+」有關。

▼暴雪開告《魔獸世界》無職大私服爽撈數億。（圖／翻攝自YouTube／Ascension）



根據暴雪向加州法院提交的起訴文件中指出，「Project Ascension」的營運模式完全是建立在「大規模、惡劣且持續侵犯」暴雪智慧財產權的基礎上。官方痛批，被告找到了這種極度有利可圖的手段，非法分發遊戲拷貝、濫用受版權保護的素材，並透過接受玩家捐贈等商業手法，肆無忌憚地榨取《魔獸世界》遊戲體驗的剩餘價值。

更誇張的是，起訴書中揭露，私服團隊明知自己違法，還採取了「非常規手段」隱匿真實身分以規避法律責任。暴雪查出，該私服將伺服器託管於俄羅斯的Aeza集團，而該集團先前就為「網路犯罪分子與技術竊取提供便利」遭到美國政府制裁。暴雪直言，選擇與這種組織合作，正彰顯了他們「蓄意從事非法活動」的意圖。

與先前兩起案件不同，暴雪這次是有備而來，因為「Project Ascension」的多名核心被告其實都居住在美國本土。起訴書直接點名了兩名主要負責人Derek Powell和Bryan Thomas Mannion，指控他們透過多家「無辦公室、無員工」的空殼公司轉移資產、涉嫌逃稅，將數百萬美元的玩家贊助金偷偷洗進自己口袋。對此，暴雪向法院提出嚴厲訴求，要求全面關閉「Project Ascension」伺服器、強制交出所有侵權副本、材料及魔改版客戶端、追討清算所有相關非法獲利、索求高額金錢賠償。

至於「Project Ascension」為何會被社群奉為神級私服，是因為該服提供了自由度極高的「無職業版本」以及擁有21個全新魔改職業的獨特玩法。然而隨著暴雪在短短幾個月內連續抄掉Turtle WoW、Stormforge 以及這次的Ascension，就有不少玩家猜測官方極有可能在接下來的活動上，正式公開粉絲敲碗多年的「經典+」（Classic+），一個基於原版無印魔獸、不走後續資料片老路，而是直接原地開發全新內容與機制的神祕版本。