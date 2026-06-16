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寶可夢「臺灣大師球聯盟賽」落幕　8500up訓練家同歡

記者蘇晟彥／綜合報導

寶可夢官方賽事「2025-26 臺灣大師球聯盟賽」上週末在臺中國際會展中心盛大登場，吸引來自全臺各地的訓練家參與，共吸引超過8,544 位訓練家到場同樂，成長140%，是迄今最大規模的寶可夢卡牌活動。此外，各部門比賽名列前茅的訓練家將可以參加 8月在舊金山舉辦的2026 Pokémon World Championships（寶可夢世界錦標賽），代表臺灣站上世界級的舞台。

▼「2025-26 臺灣大師球聯盟賽」活動圓滿落幕。（圖／寶可夢公司提供）

▲▼ 。（圖／寶可夢公司提供）

為期兩日的活動期間總計來場人次為8,544人，較去年同期活動成長140%，是有史以來最大規模的寶可夢卡牌活動。大批粉絲讓會場內的氣氛始終熱鬧非凡。其中，主賽事共有3,960名訓練家參賽，多個部門展開白熱化的對戰，眾多訓練家在比賽中盡情發揮平日的訓練成果。

此外，為了提升所有到場民眾的體驗，現場除了有Pokémon Center Taipei（寶可夢中心台北）的快閃店之外，還設有Nintendo Switch 2《Pokémon Pokopia》體驗區、寶可夢MEZASTAR及寶可夢集換式卡牌遊戲的「新手訓練家之旅」等豐富活動內容，讓每個到場的訓練家都能樂在其中。

高水準的戰略攻防與白熱化的決賽為兩天戰事畫下句點，各部門比賽的前幾名訓練家將可晉級參加2026年8月在美國舊金山舉行的2026 Pokémon World Championships（寶可夢世界錦標賽），代表臺灣站上世界級的舞台。

©Pokémon / Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
Pokémon is a registered trademark of Nintendo, Creatures, and GAME FREAK.
Nintendo Switch and the Nintendo Switch logo are trademarks of Nintendo.

▲▼ 。（圖／寶可夢公司提供）

關鍵字：寶可夢

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