超人氣派對遊戲《Heave Ho 2》登場！支援4人準備「友情破壞」

記者蘇晟彥／綜合報導

獨立遊戲發行商 Devolver Digital 15日宣布，由開發團隊 Le Cartel 操刀的爆紅派對遊戲《Heave Ho》 即將推出續作：《Heave Ho 2》 ，這款接棒狂歡精神的續作，將於台灣時間 7 月 17 日躍上各大平台，同時試玩版現已釋出，最多支援 2 至 4 人瘋狂「搞怪」。

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準備好迎接 2 到 4 人的爆笑刺激體驗，你必須在 8 個充滿無政府狀態的主題世界中抓取、攀爬並擺盪 —— 從無重力的外太空到混亂的廚房，應有盡有。你可以對朋友伸出援手，或是把他們推向深淵，享受創造一場鬧劇的歡笑體驗。

除了讓原作《Heave Ho》廣受喜愛的經典沙發多人模式外，續作更加入了完整的 2 到 4 人線上合作與對戰模式。探索 8 個充滿全新機制與情境的全新世界，並運用包括泡泡槍、醬料瓶、槓桿、鑰匙與無人機在內的一系列裝置。

原作《Heave Ho》在 PC 與 Nintendo Switch 上的銷量已接近百萬份，絕對是 Devolver Digital 旗下最暢銷的作品之一。續作《Heave Ho 2》也將延續這份傲人成績，當它在 7 月 17 日於 PC、Nintendo Switch 與 Nintendo Switch 2 上登場時，絕對會讓你同時對著朋友大笑與怒罵。

此外，Nintendo Switch 2 版本的《Heave Ho 2》將支援「遊戲分享（GameShare）」功能，讓一名擁有遊戲的玩家可以在本地或線上與最多 3 名其他玩家共享遊戲。《Heave Ho 2》將於台灣時間 7 月 17 日登上 PC、Nintendo Switch 與 Nintendo Switch 2 平台；Steam 上也已釋出試玩版。