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EA開放遊戲內廣告！球場看板也能賣：讓品牌成為玩家體驗一部分

記者楊智仁／綜合報導

美商藝電（Electronic Arts，EA）宣布推出全新廣告平台「EA Advertising」，希望讓品牌商能更直接接觸龐大的遊戲玩家族群。根據官方說法，新平台將允許企業把廣告內容整合進遊戲世界當中，例如球場廣告看板、計分板、轉播畫面覆蓋資訊，甚至是客製化的遊戲活動與內容，同時強調這些廣告設計將以「提升而非干擾玩家體驗」為目標。

▲▼EA。（圖／翻攝自推特）

根據外媒報導EA表示，廣告主未來可透過 EA Advertising 在旗下遊戲中投放動態廣告，並根據玩家互動數據即時調整與優化行銷活動。除了傳統的品牌曝光外，企業還能透過遊戲內挑戰任務、獎勵目標以及品牌合作內容與玩家互動。EA認為，相較於一般網路廣告，這種與遊戲玩法結合的形式更能提高玩家參與度與品牌記憶度。

在體育遊戲方面，EA將進一步開放《EA Sports FC》、《College Football》等作品中的數位廣告空間，包括場邊廣告板、記分板與模擬電視轉播畫面中的品牌曝光內容。這些廣告將採用動態投放機制，品牌方也能獲得曝光次數與玩家互動等數據分析。EA同時透露，旗下 Frostbite 引擎已導入專屬廣告伺服器與 SDK，協助企業在兼顧隱私保護的情況下進行廣告投放與效果追蹤。

EA 首席體驗長 David Tinson 表示，玩家每天都會來到 EA 的遊戲與服務中遊玩、觀看、創作及交流，這讓品牌有機會以符合遊戲情境且尊重玩家體驗的方式參與其中。他強調 EA Advertising 的目標是讓品牌成為玩家體驗的一部分，而非單純插入廣告訊息。

關鍵字：EA

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