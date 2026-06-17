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《寶可夢冠軍》手機版今日上線！官方警告：會有連線問題

▲▼《Pokémon Champions》在6月17日推出手機版（圖／寶可夢提供）

▲《寶可夢冠軍》今日開放手機版下載，並且會送出雷丘與進化石。（圖／寶可夢）

記者黃肇祥／綜合報導

由寶可夢公司推出的對戰遊戲《寶可夢冠軍》( Pokémon Champions ) 手機版在今日（17）正式推出，或許是已經預期到大量訓練家即將湧入，官方提早在社群平台打預防針，警告玩家可能會遇到連線問題。

《寶可夢冠軍》手機版預計在今日上午 11 點開放 Android、iOS 雙平台下載，不過遊戲將在 10 點至 14 點進行維護，結束之後才會正式開放手機版本上線。對此，《寶可夢冠軍》官方社群便發表公告表示，預計在維護結束之後，會有大量玩家湧入伺服器，可能會碰到連線困難的情況，建議玩家稍待片刻或是晚一點才嘗試上線。

由於《寶可夢冠軍》採取基本免費遊玩的機制，加上截取了寶可夢遊戲裡最精華的戰鬥系統，因此推出後就受到許多玩家關注。先前只開放 Switch 2、Switch 系統遊玩，無法讓沒有主機的玩家參與，隨著手機版本推出，便大幅降低參與門檻，讓許多沒有購買 Switch 主機也能體驗寶可夢戰鬥的樂趣。

上線就送雷丘、進化石

為了歡慶上市，只要玩家在 6 月 17 日至 9 月 2 日之間有登入手機版本《寶可夢冠軍》，就可以在信箱領取「雷丘」，以及首次在本作登場的兩顆超級進化時「雷丘進化石Ｘ」、「雷丘進化石Ｙ」。

關鍵字：寶可夢冠軍Pokémon Champions寶可夢手機版寶可夢手機

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