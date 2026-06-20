《超級變色龍》「塗鴉偽裝」玩法爆紅　狂賣110萬套極致考驗畫工

記者黃冠瑋／綜合報導

對於熱愛多人派對與小品遊戲的玩家來說，近期又有全新神作可以與好友相愛相殺。由日本獨立開發者LEMORION打造的多人派對新作《超級變色龍》在Steam平台推出後迅速爆紅。官方近日更興奮，宣布遊戲上市僅4天，全球銷量就已突破110萬套，Steam同時在線人數更一舉衝破6萬大關，有望角逐今年獨立遊戲大獎。

▼《超級變色龍》靠著獨特的「塗鴉擬態」玩法在Steam上迅速爆紅。（圖／翻攝自Steam）

《超級變色龍》是一款將「畫技」與「心理戰」完美結合的全新概念捉迷藏遊戲。在遊戲中，躲藏方的玩家將操控全身純白的角色，必須在 3D 場景中利用上色功能，邊吸取周遭顏色、邊在自己身上自由塗鴉，好讓自己能神不知鬼不覺地「融入」牆壁、草地、地板或各式背景物件中。

值得一提的是，這款遊戲不只考驗玩家的眼力，更瘋狂壓榨大家的「美術天分」與創意。除了要找好隱密角落，角色擺出的姿勢、角度以及上色的細緻度，都將直接決定你的生存率。除了最經典的「一邊塗色、一名獵人抓所有人」模式之外，遊戲內還貼心準備了多種豐富玩法。不少實況主與玩家在體驗時，為求生存不惜畫出各種搞笑紋理、擺出超獵奇姿勢，只為了在獵人眼皮底下完全「消失」，像是擁有百萬訂閱的超人氣VTuber兔田佩克拉，初次遊玩就選擇偽裝成馬桶裡的一坨便便，如此獵奇畫面讓不少觀看粉絲笑翻。

除了最經典的「一名獵人對抗所有躲藏者」之外，遊戲官方也相當有誠意地提供了多種規則變化。像是被抓到就會轉變成獵人、導致追捕隊伍像喪屍般逐漸擴大的「感染玩法」；或是所有玩家先各自找好地方躲藏，最後再比賽誰能最快找出所有人的「競速模式」，多樣化的玩法讓耐玩度大大提升，也難怪一上市就被無數玩家大讚「根本停不下來」。

事實上，《超級變色龍》在正式推出前就已備受期待，封測期間願望清單便輕鬆突破4萬份。如今上市短短4天就繳出「狂賣110萬套」、「同上衝破6萬人」的恐怖成績單，不僅成功在競爭激烈的Steam市場中殺出一條血路，更有望成為2026年獨立遊戲界最耀眼的一匹黑馬。