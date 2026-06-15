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Bungie曾瀕臨關門？前員工曝：若非索尼36億美元收購恐早就倒了

記者楊智仁／綜合報導

《天命2》（Destiny 2）開發商 Bungie 近年經營狀況頻頻引發外界關注，如今又有前員工透露，在索尼（Sony）於 2022 年以 36 億美元收購 Bungie 之前，工作室其實已經陷入嚴重財務危機，甚至一度接近關閉《天命》系列業務。

▼Bungie曾瀕臨關門？前員工：索尼救援。（圖／翻攝自Steam）▲▼天命。（圖／翻攝自Steam）

曾擔任《天命2》社群經理的 Liana Ruppert 近日在社群平台表示，Bungie 在被索尼收購前早已跌破公司營運警戒線，「如果當時沒有被收購，至少《天命》系列很可能已經走向終結。」她更形容這筆收購案實際上是一場「緊急救援式收購」，只是外界當時未必察覺情況已如此危急。

根據相關消息，Bungie 長年面臨《天命2》玩家流失與營收成長停滯等問題，近年投入開發的多個新企劃也大多未能順利推進。目前除了新作《Marathon》之外幾乎沒有其他專案成功進入市場，然而即便是《Marathon》，其市場表現與《天命》系列巔峰時期相比仍有不小差距，此外，外界也盛傳 Bungie 未來可能面臨新一波裁員，使工作室前景更加不明朗。

值得注意的是《天命2》近期人氣回升，原因在於 Bungie 於 6 月 9 日推出遊戲最後一次大型即時服務更新，重新整理所有活動內容與獎勵系統，並宣布未來不再採用過去大量限時活動與 FOMO機制。許多老玩家因此選擇回歸，不必再擔心內容下架或裝備過時，也讓遊戲迎來一波久違的人氣復甦。

不過，這股熱潮並未改變 Bungie 對系列未來的規劃，報導指出，工作室曾向索尼提出透過年度大型 DLC 持續延續系列生命週期，並爭取時間開發《天命3》，然而相關方案最終都未獲索尼批准。目前 Bungie 唯一獲得正式支持的主要專案仍是《Marathon》，而《天命》系列未來是否還有續作計畫，至今仍沒有明確答案。

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