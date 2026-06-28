《Google Earth》飛行模擬器全面解禁　俯瞰「台北」3D都會叢林

記者黃冠瑋／綜合報導

許多人小時候想必在電腦教室都曾偷偷玩過Google地球（Google Earth）的隱藏版飛行功能，如今這項經典回憶迎來大升級。Google官方於13日無預警宣布，網頁版《Google地球》的實驗性功能「飛行模擬器」已正式向全球使用者免費開放。現在只要點開瀏覽器，就能一秒化身機長，俯瞰整個「台北」3D都會叢林。

▼Google地球免費開放玩家體驗飛行功能。（圖／翻攝自Google Earth）

實際上體驗這款網頁版飛行模擬器，操作其實沒有想像中複雜。使用者只需進入 Google Earth網頁版首頁，點擊右上角的「探索地球」，並在工具選單中切換至「飛行模擬模式」，選擇想挑戰的起飛地區，就能立刻衝向雲霄。不過由於在飛行過程中，玩家主要透過鍵盤快捷鍵或滑鼠來控制飛機爬升、俯仰與翻滾，並能利用Page Up、Page Down鍵來隨時調整引擎推力，因此操控感相當靈敏，一不小心可能就會「機毀人亡」。

如果不慎一頭撞上地面或台北101等高樓，模擬器就會暫時停止運作，畫面全黑並跳出「墜機了！要重新開始嗎」的爆笑提示，點擊後飛機就會瞬間在安全高度與座標「滿血復活」，讓玩家繼續未完的旅程。由於該功能會即時串流 Google 的強大圖資，飛機飛越不同城市時的精緻度也引發討論。實際飛往台北信義區與紐約曼哈頓上空，可以看見大量高樓大廈都已經支援精緻的3D建模，飛越時頗有從真實飛機俯瞰都會叢林的震撼視覺感。

不過，目前全球圖資建置進度不一。例如西藏地圖的建築與高架道路依然呈現扁平狀態，僅有山脈與部分地標（如布達拉宮）有海拔起伏；而杜拜的著名地標哈里發塔，目前在模擬器中也驚見「尚未3D化」的平面狀態。此外，若在低於海平面的區域進行低空特技飛行，畫面偶爾也會出現地形閃爍或裁切的趣味穿模現象。

對此，Google官方也特別提醒，這款功能主打的是「休閒探索體驗」，而非專業航空訓練，因此並未追求過度硬核的空氣動力學模擬，適合一般民眾以輕鬆、趣味的方式欣賞地球美景。另外，由於飛行時需要即時載入高解析度衛星影像與3D建築，如果玩家開著飛機以極高速狂飆，或是本身的網路頻寬較低，畫面可能會出現短暫的載入延遲。