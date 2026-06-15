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《咒術迴戰》大逃殺遊戲公開！融合《吸血鬼倖存者》元素8人混戰

記者楊智仁／綜合報導

集英社遊戲上周正式公開全新遊戲《咒術迴戰 激鬥：倖存潮汐》本作以人氣動漫《咒術迴戰》世界觀為舞台，由打造爆紅作品《Vampire Survivors》的英國開發團隊 poncle 與集英社遊戲共同開發，遊戲於日前播出的「Nintendo Direct 2026.6.9」首度亮相，並同步公開首支宣傳影片。

▲▼咒術。（圖／廠商提供）

《咒術迴戰 激鬥：倖存潮汐》是一款融合生存與大逃殺玩法的新作，玩家將操作《咒術迴戰》中的人氣角色，在充滿咒靈與敵對咒術師的戰場上持續戰鬥、累積分數並提升實力。遊戲支援最多 8 名玩家線上對戰，同時也提供單人模式，最終將由排名前兩名的玩家展開一對一決戰，爭奪唯一的勝利者寶座。

玩法方面延續《Vampire Survivors》特色，玩家只需控制角色移動攻擊將自動發動，透過擊敗不斷湧現的咒靈來獲取分數與經驗值，每累積 100 分還能發動改變戰局的「追加規則」，例如奪取其他玩家分數、妨礙對手行動等機制，讓競爭更加激烈。

▲▼咒術。（圖／廠商提供）

官方表示，遊戲將收錄超過 20 名《咒術迴戰》角色，每位角色都擁有獨特技能與不同玩法風格，玩家除了能透過升級選擇各種隨機技能打造專屬流派外，也能施展《咒術迴戰》代表性的招式，包括「領域展開」、「黑閃」等經典必殺技。部分大招甚至能直接干擾或攻擊其他玩家，進一步提升對戰策略性。

▲▼咒術。（圖／廠商提供）

《咒術迴戰 激鬥：倖存潮汐》預計於 2026 年登陸 Nintendo Switch 2、PlayStation 5、Xbox Series X|S 與 Steam 平台。由於本作出自《Vampire Survivors》製作人 Luca Galante 之手，並首次將《咒術迴戰》與生存大逃殺玩法結合，消息曝光後已引起不少動漫與遊戲玩家關注。

▲▼咒術。（圖／廠商提供）

關鍵字：咒術迴戰

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