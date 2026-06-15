育碧虧損擴大！《火線獵殺》新作爆管理危機　恐遭「整組砍掉」

記者黃冠瑋／綜合報導

對於熱愛軍事射擊遊戲的玩家來說，由知名大廠育碧所推出的《火線獵殺》系列絕對是不可磨滅的經典。自官方去年證實正在著手開發下一代全新作品後，無數粉絲早已拉滿期待值。然而，近日卻傳來令人崩潰消息，代號為「Project OVR」的神秘新作疑似在內部評估中慘遭大翻車，恐面臨全面重啟或直接砍掉危機。

▼育碧旗下招牌IP《火線獵殺》新作驚傳開發受阻，面臨被砍危機。（圖／翻攝自《火線獵殺》Steam）

根據外媒報導，這款萬眾矚目的《火線獵殺》下一代作品，在最近一次的內部審查中，表現完全未能達到育碧高層預期的標準。有知情人士無奈透露，導致這次災難性結果的罪魁禍首，正是公司內部「不切實際的截止日期，以及極度糟糕的計劃與管理體制」。更慘的是，儘管該專案總監曾試圖提出拯救計畫的替代方案，但最終仍遭到高層無情拒絕。

為了挽救這項如同脫韁野馬的專案，育碧目前正採取更為激進的「鐵血管理」，緊急加派多位高階主管進駐團隊進行強力監督。雖然內部備忘錄宣稱「Project OVR」其實擁有相當紮實的遊戲基礎，但爆料指出，這微弱的優點恐怕仍無力回天，遊戲隨時都有可能面臨開發喊卡，或是團隊被迫解散或是轉移到其他項目的命運。更令員工心寒的是，該團隊已經開始出現「悄悄裁員」的狀況，且後續裁員名單恐怕還會進一步擴大。

事實上，育碧近期可說是相當慘澹，這起開發危機只是冰山一角。早在先前官方才拋下震撼彈，宣布關閉位於加拿大溫尼伯和貝爾格萊德的兩家工作室，這兩家工作室曾協力支援過《虹彩六號M》、《極地戰嚎6》、《刺客教條：維京紀元》以及備受期待的《刺客教條：黑旗重製版》。

此外，育碧在今年5月的投資人會議上，就曾公開承認在2025-2026財年的營運虧損將達到破紀錄的13億歐元（約新台幣450億元）。儘管官方當時信心滿滿地表示，未來靠著《刺客教條：女巫》（Assassin's Creed Hexe）、全新《極地戰嚎》以及這款主打「第一人稱射擊」的《火線獵殺》新作，能在2027年後成功觸底反彈，但如今看來，這張營收大餅的核心支柱已經搖搖欲墜。