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《超級瑪利歐兄弟》卡帶賣9500萬天價！40年前版本、全球僅3份

記者楊智仁／綜合報導

一款看似普通的《超級瑪利歐兄弟》NES 卡帶，近日在拍賣市場創下驚人紀錄，美國拍賣公司 Heritage Auctions 於 6 月 12 日宣布，一份未拆封的《超級瑪利歐兄弟》初期版本以高達 300 萬美元（約新台幣 9,400 萬元）成交，刷新單一電子遊戲拍賣價格的新紀錄。

▼《超級瑪利歐兄弟》卡帶賣天價。（圖／翻攝自Heritage Auctions）▲▼超級瑪利歐兄弟。（圖／Heritage Auctions）

《超級瑪利歐兄弟》本身並非罕見作品，許多早期 NES 玩家甚至是隨主機同捆取得遊戲，不過，這次拍出的版本之所以身價暴漲，關鍵在於包裝盒外保留了一張完整的「光澤封口貼紙」。根據拍賣公司說明，這種封口方式僅出現在 1985 年第二批生產版本，之後任天堂便改用更普遍的塑膠熱縮膜包裝。

該卡帶同時獲得收藏品鑑定機構 PSA 給予 9.6 分高評價，拍賣公司 Heritage Auctions 表示，目前已知仍保持完整封膜狀態的同批次版本僅有 3 份，因此具備極高收藏價值。這筆交易也打破了 2021 年另一項著名紀錄，當時一份未拆封的《超級瑪利歐64》以 156 萬美元成交引發全球收藏圈關注，相較之下，本次《超級瑪利歐兄弟》成交價格幾乎翻倍，再度展現任天堂經典 IP 在收藏市場的驚人號召力。

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