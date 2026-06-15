《寶可夢GO》十週年台灣活動公開！限量超夢悠遊卡開賣

▲《Pokémon GO》與臺北捷運公司推出一系列活動，即日起開跑，提供限定紀念品、打卡熱點。（圖／《Pokémon GO》官方提供）

記者黃肇祥／綜合報導

歡慶知名寶可夢手遊《Pokémon GO》上市十周年，《Pokémon GO》官方今日（15）今宣佈聯手臺北捷運公司打造一系列慶祝活動，不僅提供拍照熱點、限定主題明信片蒐集，更將開賣限量的超夢造型悠遊卡，供訓練家收藏、蒐集。

《Pokémon GO》首發中山站打卡區

活動首站先來到中山站！即日起至 7 月 28 日在「中山藝文廊」將設有 《Pokémon GO》 主題佈置，讓玩家可以沈浸在「Pokémon GO Fest 2026：全球」的活動慶典氛圍裡；「心中山」線形公園更將從7月1～12日設置期間限定的打卡區，訓練家們千萬不要錯過與寶可夢真實留影的機會。

▲「Pokémon GO Fest 2026：全球」在台灣也有一系列活動來慶祝遊戲十週年。（圖／《Pokémon GO》官方提供）

暑假跟著《Pokémon GO》一起去踏青

趁現在暑假期間，《Pokémon GO》鼓勵大家出門搭捷運走一走。在不含環狀線與貓空纜車的指定站點，只要旋轉位於站點的寶可補給站或道館轉盤，就能獲得遊戲內的活動明信片，共有 5 款等著玩家收集。

「Pokémon GO Fest 2026：全球」 預熱活動開跑

為了預熱「Pokémon GO Fest 2026：全球」慶典，6 月 28 日當天 10:00～18:00 在臺北小巨蛋捷運站2號出口的活動站，只要出示《Pokémon GO》遊戲畫面，即可獲得「Pokémon GO Fest 2026：全球」手拿扇乙份，完成社群帳號追蹤，還有 GO Fest 限定明信片乙張；在 7 月 11、12 日（10:00～19:00）活動當天，則會在中山站的「心中山」線形公園設置大型「超夢」打卡裝置、多種寶可夢佈置，更可以免費領取皮卡丘與伊布造型紙帽，或參與活動獲得限定主題手拿扇、明信片及紀念貼紙。

▲超夢造型悠遊卡限量開賣。（圖／《Pokémon GO》官方提供）

限量超夢造型悠遊卡7/11開賣

透過與北捷合作，《Pokémon GO》也推出限量「寶可夢 SUPERCARD 造型悠遊卡-超夢！」主題悠遊卡，將在臺北捷運商品館中山店、忠孝復興店、南京復興店等三館與臺北捷運官方直營店線上商城開賣，每組 250 元，販售時間將從 7 月 11 日中午 12:30 起。