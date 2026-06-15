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微軟出手重整Xbox？傳考慮獨立運作　《上古卷軸6》開發大幅提速

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導，微軟（Microsoft）正評估調整 Xbox 事業部的組織架構，包括將 Xbox 獨立為全資子公司，甚至不排除未來與其他企業成立合資公司的可能性。同時，微軟高層也已批准增加遊戲開發預算，希望加快旗下重量級 IP 新作的推出速度，其中包括《最後一戰》、《異塵餘生》以及《上古卷軸》系列。

▼微軟出手重整Xbox？傳考慮獨立運作。（圖／翻攝自@XBOXGamePass）▲▼Xbox。（圖／翻攝自@XBOXGamePass）

據外媒透露，Xbox 正在新任執行長 Asha Sharma 領導下展開全面重整，消息人士指出，微軟目前並沒有立即進行組織改組的計畫，但將 Xbox 獨立成子公司等選項仍在討論範圍內。若未來成真 Xbox 將能擁有更高的自主權，自行規劃預算與經營策略，也可能讓未來出售或引進外部投資變得更容易。

事實上，微軟目前旗下的 LinkedIn 與 GitHub 就是以全資子公司形式運作，報導指出，微軟執行長 Satya Nadella 與財務長 Amy Hood 並未排除未來重新調整 Xbox 與母公司關係的可能性，只要這樣做有助於提升 Xbox 的商業表現。除了組織重整之外，Xbox 也準備在新財年增加對大型遊戲專案的投資，據悉 Asha Sharma 已獲得微軟高層支持，希望加速旗下核心 IP 的開發進度，尤其對《異塵餘生》與《上古卷軸》兩大系列相當重視。

值得注意的是，Xbox 遊戲部門主管日前才罕見談及《上古卷軸 6》的開發狀況，距離該作於 2018 年 E3 首次公開已將近 8 年，他表示自己已親眼看過遊戲運行版本，並形容其表現「非常驚人」，讓玩家對新作進度再次燃起期待。

不過 Xbox 近期面臨的挑戰同樣不小，根據先前曝光的內部訊息，Xbox 過去五年營收累計下滑近 5 億美元，硬體成本相較去年增加四倍，旗下工作室體系也被形容為「過度擴張」，外界同時盛傳 Xbox 將於下個月進行新一輪裁員，甚至可能關閉部分遊戲工作室，在這樣的背景下，微軟是否真的會讓 Xbox 走向更獨立的經營模式，以及能否透過《異塵餘生》、《上古卷軸》等招牌 IP 重振業績，都將成為遊戲產業關注焦點。

關鍵字：微軟Xbox

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