封存40年變黃金！《超級瑪利歐兄弟》爆9500萬天價　爽賺一豪宅

記者黃冠瑋／綜合報導

對許多復古遊戲收藏家來說，童年回憶的價值絕對是無法用金錢衡量。近日在美國一場拍賣會上，一款已有近40年歷史、保存近乎完美的初代《超級瑪利歐兄弟》未拆封遊戲卡帶，最終竟以驚人的300萬美元（約新台幣9500萬元）天價成交，直接刷新了全球最貴電子遊戲的歷史紀錄，消息再度引發熱議。

▼封存40年《超級瑪利歐兄弟》飆賣9500萬天價。（圖／翻攝自Heritage Auctions）



根據外媒報導，事情其實是在Heritage Auctions所舉辦的拍賣會上，一款初代《超級瑪利歐兄弟》未拆封遊戲卡帶，經過專業體育鑑定機構（PSA）評級高達9.6A++。這個價格不僅打破了2021年由另一款瑪利歐遊戲創下的200萬美元紀錄，更是同年售出的全新未拆封《超級瑪利歐64》成交價的兩倍之多。

對此，Heritage Auctions拍賣行指出，這款遊戲卡帶之所以能賣出如此誇張的「天價」，是因為它是目前已確認、世界上最早的《超級瑪利歐兄弟》第二版未拆封卡帶，大約在1986年初發行，外盒上還貼有極其特殊的亮面貼紙。更讓人驚奇的，其實是它的來處，拍賣行電子遊戲委託總監Evan Massingill就透露，這件藏品是在幾個月前，才在一個全新的任天堂紅白機遊戲機套裝中被意外發現。這意味著它在過去將近40年的時間裡，都被完美封存、無人問津，品相就跟剛出廠時一模一樣。據目前已知同批次的三套未拆封版本中，這套300萬美元（約新台幣9500萬元）的卡帶是保存狀態最好、評級最高的一套，同時也是首套出現在公開拍賣會上的未拆封版本。

有趣的是，買下這款如同「豪宅」聖物的神秘買家，還獲得了一份相當不錯的額外贈品，一台當年與該遊戲捆綁銷售、同樣全新未拆封的首發版NES遊戲機主機。雖然主機本身的身價無法與卡帶相比，但也讓這套收藏的傳奇性再添一筆。近年來復古卡帶與收藏市場熱度炒翻天，除了這次瑪利歐打破紀錄外，先前也有未拆封的《要塞英雄》遊戲卡帶以42,500美元（約新台幣137萬元）成交；甚至連罕見的《超人》珍貴漫畫，也在2025年創下過900萬美元（約新台幣2.9億元）的驚人天價，足見「情懷古物」在頂級富豪眼中的驚人魅力。