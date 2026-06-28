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《GTA》開車亂撞根本沒錯？　前編劇點破：開放世界沒正確玩法

記者黃冠瑋／綜合報導

每次打開《GTA》或《碧血狂殺》，總有些不愛解主線、只想在路上橫衝直撞、搶車亂跑的玩家，不過或許該玩法並沒有錯。對此，催生出無數神作的Rockstar Games（R星）共同創辦人兼傳奇編劇Dan Houser，日前接受外媒專訪時，便直接點破開放世界遊戲的核心本質，其實根本沒有所謂正確方法。

▼開車亂撞不限制，才是遊戲吸引關鍵。（圖／翻攝自X／@RockstarGames）

▲▼開車亂撞不限制，才是遊戲吸引關鍵。（圖／翻攝自X／@RockstarGames）

根據外媒報導，Dan Houser在近期Tribeca Festival的座談會上，與老搭檔Lazlow暢談開放世界遊戲的設計理念。他非常直白地表示，比起製作團隊絞盡腦汁寫出來的劇本，遊戲裡面的系統才是真正的主角。「遊戲中最有趣的事情，根本不是我們寫的那些垃圾劇本，而是我們打造出來的遊戲系統」。此外，他還進一步解釋，玩家們在遊戲裡跳樓、毆打路人、搶車，然後看著整個城市陷入一片混亂，「這才是最精采的部分」，對他而言，玩家的「絕對自由」永遠凌駕於「故事完結率」之上。

回顧過去的開發經驗，Dan Houser在R星時，從《GTA3》開始就一直在學習如何「引導」玩家，隨著技術進步，後續的作品越來越懂得怎麼在不強迫的情況下，引導玩家走向結局。他強調，核心關鍵在於「指引，而非限制」。R星的作法是把主線劇情做得足夠吸引人，讓玩家「自願」去解完它；但同時，也會把這個沙盒世界做得無比開放。這樣一來，就算那些根本不碰主線、只想在世界裡亂逛的玩家，也會覺得這款遊戲買得很超值、完全值回票價。

畢竟「開放世界不是一個故事背景，它本身就是產品」，故事的存在只是給玩家一個留下來的理由，但真正讓玩家想一直玩下去的，絕對是那個充滿無限可能的沙盒本身。至於目前，Dan Houser已經離開R星並成立了新工作室「Absurd Ventures」，並傳出正在開發一款全新3A級的開放世界科幻動作冒險遊戲。隨著眾所矚目的《GTA6》即將問世，這位傳奇編劇對於「玩家自由度」的看法，勢必將再次深刻影響未來開放世界遊戲的發展走向。

關鍵字：GTA6Rockstar Games

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